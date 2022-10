Yorbeau annonce la découverte d'une lentille de cuivre et zinc à l'ouest de la faille Gwillim sur sa propriété Scott Lake, Chibougamau, Québec.





Montréal, Québec, 05 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Yorbeau Inc. (TSX : YRB), (« Yorbeau » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer les progrès du programme d'exploration amorcé à la fin août 2022 sur sa propriété Scott près de Chibougamau, Québec détenu à 100 % par la Société.



En date du 5 octobre 2022, trois forages ont été effectués sur la propriété pour un total de 2 615 mètres. Au cours de ce programme, qui est toujours en cours, la société à découvert une zone de sulfure massif bien minéralisé en chalcopyrite (cuivre) et en sphalérite (zinc) d'une épaisseur de 6,6 mètres centrée à une profondeur verticale d'environ 925 mètres. La zone a jusqu'à maintenant été recoupée par deux forages distants d'environ 60 mètres et un troisième est en cours d'exécution. Cette zone de sulfure coïncide avec un conducteur électromagnétique modélisé de 150 par 150 mètres, 300 mètres à l'ouest du gisement de Scott Lake. L'épaisseur moyenne de la zone minéralisée n'est pas encore connue. En effet, les deux forages ayant recoupé le conducteur n'ont fait qu'effleurer la bordure orientale (EST) de celui-ci, selon notre interprétation et la modélisation faites par Inter Géophysique de Rosemère au Québec. Le forage en cours vise maintenant le centre du conducteur afin de connaitre le volume potentiel de la lentille minéralisée.

Les travaux de Yorbeau sont menés sous la supervision de Laurent Hallé, P. Géo. Il est une « personne qualifiée » (au sens du Règlement 43-101) et a examiné et approuvé le contenu du présent communiqué.

A propos de Ressources Yorbeau

La propriété Rouyn, détenue à 100% par la Société, contient quatre gîtes aurifères connus dans le corridor Augmitto-Astoria, long de six kilomètres et situé dans la partie ouest de la propriété. La Société a signé une convention définitive en décembre 2018 qui donne à IAMGOLD l'option d'acquérir un intérêt de 100 % dans la propriété Rouyn, et un programme de forage majeur est en cours sur la propriété. Deux des quatre gîtes, Astoria et Augmitto, bénéficient d'une infrastructure souterraine substantielle et ont fait l'objet de rapports techniques qui comprennent des estimations de ressources et qui ont été déposés conformément au Règlement 43-101.

Des renseignements additionnels concernant la Société sont disponibles sur son site web au http://www.yorbeauresources.com.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec : G. Bodnar Jr Laurent Hallé P. Géo Président, Chef des finances Consultant Sénior Les Ressources Yorbeau inc. Les Ressources Yorbeau inc. [email protected] [email protected] Tel: 514 384 2202 Tel: 819 629 9758 Sans frais en Amérique du Nord : 1 855 384 2202

Déclarations prospectives : Sauf lorsqu'il s'agit d'une déclaration portant sur un fait passé, toutes les déclarations figurantes dans le présent communiqué, notamment celles concernant la découverte potentielle de nouvelles lentilles, les résultats officiels de forage, de même que les plans et objectifs futurs, sont des déclarations prospectives qui comportent des risques et des incertitudes. Rien ne garantit que ces déclarations se révéleront exactes. Les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux prévus dans ces déclarations. Yorbeau décline toute obligation de mettre à jour ces déclarations, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.

Communiqué envoyé le 5 octobre 2022 à 08:00 et diffusé par :