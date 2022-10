Décision de la Cour supérieure dans le dossier des cerfs de Virginie au parc Michel-Chartrand : déclaration de la Ville de Longueuil





LONGUEUIL, QC, le 4 oct. 2022 /CNW Telbec/ - À la suite de la décision rendue aujourd'hui par la Cour supérieure rejetant l'ordonnance de sauvegarde dans le dossier, la Ville de Longueuil annonce le maintien de son échéancier en regard de l'opération de réduction du cheptel de cerfs au parc Michel-Chartrand.

Le Plan d'intervention complet, incluant les dates de fermeture du parc et les autres modalités à déployer, sera communiqué à la population prochainement, et ce, avant le début des périodes de chasse.

La Ville n'émettra aucun autre commentaire.

