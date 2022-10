Le GSTS obtient un contrat pour faire progresser un service basé sur l'IA afin de prévoir et d'optimiser la disponibilité des systèmes militaires





HALIFAX, NOUVELLE-ÉCOSSE, 4 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Global Spatial Technology Solutions (« GSTS » ou « l'entreprise »), une société de renseignement maritime, a annoncé aujourd'hui avoir obtenu un contrat dans le cadre du programme canadien Innovation pour la défense, l'excellence et la sécurité (IDEeS) afin de faire progresser sa capacité d'analyse prédictive basée sur l'intelligence artificielle (IA), afin d'optimiser la disponibilité des ressources et accroître la disponibilité opérationnelle des systèmes militaires tels que les navires, les sous-marins et les avions. Cette capacité permettra d'accroître davantage l'offre d'IA de GSTS et d'élargir la gamme d'applications offertes par OCIANA tm, la plateforme d'IA de l'entreprise.

« Ce projet s'appuie sur les capacités de la plateforme d'IA OCIANAtm qui prend en charge les applications civiles, commerciales et de défense, et met en évidence la flexibilité et la polyvalence de la plateforme », a déclaré Richard Kolacz, le PDG de GSTS. « Je suis ravi que le module de gestion de la performance OCIANAtm, notre plus récente capacité développée au sein d'OCIANAtm, soit à nouveau validé par l'attribution de ce contrat. Grâce à l'analytique avancée, nous pouvons économiser des millions de dollars en coûts de cycle de vie tout au long de la vie des plates-formes militaires avancées, et optimiser l'état de préparation de ces systèmes coûteux et complexes pendant de nombreuses années. Nous travaillons actuellement avec les fournisseurs de soutien en service des secteurs de la défense et du commerce pour introduire cette capacité aux flottes de défense et commerciales. »

La gestion de la performance OCIANAtm utilise l'analytique avancée et peut être mise en oeuvre sur des plateformes en service ou nouvellement construites pour effectuer une analyse locale ou à distance de la performance des systèmes, et détecter les problèmes qui peuvent avoir un impact sur la performance opérationnelle, la maintenance, les niveaux de réserve ou les besoins en réparation. Les avantages qu'elle confère comprennent la réduction des coûts de soutien en service, qui constituent le segment le plus important des coûts du cycle de vie de toute plate-forme militaire.

OCIANAtm est une plateforme basée sur l'IA qui intègre, nettoie, stocke et traite les données afin de fournir des renseignements en temps réel pour l'aide à la décision. Actuellement, GSTS se concentre sur le développement de solutions pour sauver des vies, économiser de l'énergie et préserver l'environnement dans le secteur maritime en offrant trois lignes de produits : La gestion des risques OCIANA, la gestion des navires OCIANA et la gestion de la performance OCIANA.

À propos de GSTS

GSTS est un leader dans les solutions d'intelligence artificielle pour le domaine maritime. Nos solutions sont conçues pour sauver des vies, économiser de l'énergie et préserver l'environnement à l'échelle mondiale grâce à des applications innovantes basées sur des ensembles de données et des analyses émergentes. Nos solutions permettent d'améliorer les opérations fondées sur des décisions pour les agences et les industries civiles, commerciales, de défense et de sécurité. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.gsts.ca .

À propos de IDEeS

Le programme IDEeS représente un investissement de 1,6 milliard de dollars sur 20 ans visant à répondre aux exigences contemporaines d'un environnement mondial complexe de défense et de sécurité. Ce programme permet au Canada d'offrir les capacités nécessaires à une force militaire forte et agile en fournissant un soutien financier pour favoriser l'innovation au moyen de contrats, d'accords de contribution et de subventions. Le programme IDEeS aide les innovateurs en appuyant l'analyse, en finançant la recherche et en élaborant des processus qui facilitent l'accès aux connaissances. Il soutiendra également la mise à l'essai, l'intégration, l'adoption et l'acquisition de solutions créatives pour les communautés de la défense et de la sécurité du Canada.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page Web IDEeS www.canada.ca/Defence-IDEaS

Contacts pour les médias : Stephen Martins, GSTS, Email : [email protected], Twitter : @gsts_info

