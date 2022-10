L'APCHQ offre ses félicitations et sa collaboration au nouveau gouvernement





MONTRÉAL, le 4 oct. 2022 /CNW Telbec/ - L'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) félicite le premier ministre François Legault et son équipe qui formera le prochain gouvernement ainsi que l'ensemble des député.e.s élu.e.s. Forte de son expertise et de sa connaissance des besoins en matière d'habitation, l'Association tient également à offrir sa pleine collaboration au nouveau gouvernement sur tous les dossiers touchant son industrie, et ce, dans un contexte où les besoins en habitation sont criants.

« Comme cela a été dit tout au long de cette campagne, l'APCHQ souhaite rappeler certains défis en matière d'habitation auxquels le Québec fait face, notamment l'enjeu majeur du déficit de 100 000 logements au Québec, ainsi que celui de l'allégement règlementaire et de la pénurie de main-d'oeuvre », a déclaré Maxime Rodrigue, président-directeur général de l'APCHQ.

Vers l'élaboration d'une Politique nationale de l'habitation

Rappelons que lors de la campagne électorale, l'APCHQ a fait part de ses priorités. Parmi celles-ci se trouvait le souhait que le gouvernement élu fasse de l'habitation une priorité dans les 100 premiers jours de son mandat afin de s'attaquer aux enjeux d'offre et d'abordabilité. L'APCHQ demande donc au prochain gouvernement de se pencher sur l'élaboration d'une Politique nationale de l'habitation et de proposer des moyens concrets pour combler le déficit en habitation.

« Le nouveau gouvernement et l'ensemble des élu.e.s peuvent compter sur notre entière collaboration pour contribuer à la réflexion et aux efforts afin de rattraper le retard en matière d'offre de logements. Pour ce faire, nous croyons qu'il est urgent de travailler à l'élaboration d'une Politique nationale en matière d'habitation. Pour répondre aux défis du logement social, pour retrouver le chemin de l'abordabilité et pour sortir le Québec de la crise qui sévit actuellement dans toutes les régions, il est urgent de déployer une politique sérieuse et des cibles communes et ambitieuses », indique M. Rodrigue.

Le défi des changements climatiques et de l'environnement est aussi celui de notre industrie

Les enjeux liés à la crise climatique sont au coeur de l'action et des priorités de l'APCHQ, notamment en matière d'efficacité énergétique et de développement durable. Parmi les solutions que l'APCHQ souhaite mettre de l'avant se trouve l'instauration de mesures pour encourager la rénovation écoénergétique, notamment celle du parc locatif qui nécessite une mise à niveau conséquente.

« L'autre grande crise à laquelle nous faisons face est la crise climatique. L'industrie de l'habitation doit demeurer un allié de choix pour affronter celle-ci. Nous souhaitons ardemment que le gouvernement voit le secteur de l'habitation comme un acteur-clé pour relever le défi des changements climatiques. Plus que jamais, en plus d'améliorer les standards de construction et de rénovation, nous devons miser sur la densification pour contrer l'étalement urbain », conclut M. Rodrigue.

L'habitation en 10 chiffres clés :

Le Québec est en déficit d'environ 100 000 logements, soit un déficit de 58 000 propriétés à vendre, de 15 000 logements locatifs privés ainsi que 37 149 ménages en attente d'un HLM ou d'un supplément au loyer régulier. Le nombre de mises en chantier au Québec pour les huit premiers mois de 2022 accuse une baisse de 10 % par rapport à la même période l'année dernière. Le prix médian d'une maison unifamiliale s'établissait à 365 000 $ en 2021, une hausse record de 24 % par rapport à 2020. Le taux de propriété est en baisse au Québec, pour la toute première fois, alors que celui-ci est passé de 61,3 % en 2016 à 59,9 % en 2021. Les jeunes ménages au Québec parviennent de moins en moins à devenir propriétaires, alors que le taux de propriété chez les jeunes de 25 à 34 ans est passé de 44,2 % en 2016 à 42,4 % en 2021. Dans la région de Montréal, l'indice d'accessibilité à la propriété de la RBC Banque Royale s'élève à 47,4 % (deuxième trimestre de 2022), soit un sommet en 32 ans. La RBC parle donc de « l'accessibilité à son pire niveau en une génération » dans la région de Montréal. 53 % de l'ensemble des logements (privés et locatifs) ont été construits avant 1980. Le secteur du bâtiment est responsable de 10 % des émissions de gaz à effet de serre au Québec. Il y a plus de postes vacants que de chômeurs.ses dans l'industrie de la construction alors que la proportion de postes à pourvoir était estimée, selon Statistique Canada, à 7,0% à l'échelle de la province au deuxième trimestre de 2022, ce qui correspond à plus de 17 000 emplois à pourvoir. Les charges gouvernementales sont beaucoup plus élevées pour des tours d'habitation que pour des maisons individuelles. Dans le cas de Montréal, on parle de 3 $ le pied carré pour une maison individuelle et jusqu'à 12 fois plus, soit 36 $ le pied carré, pour une tour d'appartements en copropriété.

