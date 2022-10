Déclaration du premier ministre à l'occasion de Yom Kippour





OTTAWA, ON, le 4 oct. 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de Yom Kippour :

« Ce soir, au coucher du soleil, les communautés juives au Canada et à travers le monde souligneront le début de Yom Kippour, aussi appelé le Jour du Grand Pardon.

« Yom Kippour, qui marque la fin des dix Jours Redoutables, est le jour le plus solennel du calendrier juif. Ce moment est propice à l'introspection, à la repentance et au renouveau et donne l'occasion d'envisager l'année qui commence avec espoir et détermination. Afin de souligner cette fête, les familles et les proches se rassemblent pour jeûner, prier et demander pardon.

« Pour nous tous, c'est l'occasion de souligner les contributions importantes que les Canadiens juifs ont apportées et continuent d'apporter pour faire du Canada un pays plus fort, plus résilient et plus inclusif.

« Au nom de notre famille, Sophie et moi offrons nos meilleurs voeux aux communautés juives qui célèbrent cette journée sacrée au Canada et à l'étranger.

« G'mar Chatima Tova. »

