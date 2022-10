Reconstruire à la suite de l'ouragan Fiona





DARTMOUTH, NS, le 4 oct. 2022 /CNW/ - Les gens du Canada atlantique et les Québécois sont résilients. Dans la foulée de l'ouragan Fiona et de la dévastation qu'il a causée, des milliers de citoyens reconstruisent leurs domiciles et leurs communautés, et les entreprises de toutes tailles se remettent sur pied. Le gouvernement du Canada continuera de répondre aux besoins immédiats des gens touchés par la tempête et d'appuyer le rétablissement à long terme des régions touchées et des économies locales.

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui la création du Fonds de rétablissement de l'ouragan Fiona. Le Fonds servira à verser jusqu'à 300 millions de dollars de plus sur deux ans, à compter de cette année, pour aider les gens touchés par la tempête et soutenir les efforts de rétablissement à long terme.

Le Fonds s'inscrit dans la réponse du gouvernement du Canada aux conséquences de l'ouragan Fiona au Canada atlantique et dans l'est du Québec et appuiera notamment les mesures de rétablissement suivantes :

Aide aux communautés et aux entreprises locales pour leur permettre de rebâtir et de se remettre plus rapidement des conséquences de l'ouragan Fiona.

Relance de l'activité économique dont dépendent les communautés locales en commençant à réparer et à reconstruire les infrastructures essentielles qui ont été endommagées ou détruites par la tempête, notamment les quais de pêche et les ports pour petits bateaux. Les infrastructures seront réparées de manière à mieux résister aux futurs dommages.

Assurance de la sécurité de la navigation et protection de la faune marine.

Le nouveau Fonds permettra de couvrir les coûts qui pourraient ne pas être couverts par les programmes fédéraux existants, notamment les Accords d'aide financière en cas de catastrophe (AAFCC). Grâce aux AAFCC, le gouvernement fédéral couvre jusqu'à 90 % des dépenses provinciales admissibles à la suite d'une catastrophe, y compris le transport, des repas et de l'hébergement d'urgence ainsi que le remplacement des habitations et des articles non assurables.

Le rétablissement à la suite des vastes répercussions de l'ouragan Fiona exigera un effort collectif. Le nouveau Fonds de rétablissement de l'ouragan Fiona donne suite à l'aide que le gouvernement fédéral a déjà annoncée, notamment le déploiement de membres des Forces armées canadiennes et le versement d'une somme égale aux dons faits à la Croix-Rouge canadienne. Nous continuerons de travailler en partenariat avec les gouvernements provinciaux, nos partenaires municipaux et les communautés des Premières Nations de la région afin de continuer à fournir un soutien financier supplémentaire pour rebâtir les communautés et l'économie.

Citations

« Nos pensées accompagnent tous les Canadiens aux prises avec les conséquences de l'ouragan Fiona. Il y aura beaucoup de travail à faire pour nettoyer et rebâtir au cours des prochains jours et des prochains mois, mais je sais que les gens du Canada atlantique et les Québécois vont s'entraider, et le gouvernement du Canada les aidera aussi. Le nouveau fonds annoncé aujourd'hui aidera les gens et les communautés de la région à avancer sur le chemin du rétablissement. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Les gens du Canada atlantique et de l'est du Québec ont déjà fait beaucoup pour entreprendre leur rétablissement après les dégâts causés par Fiona. Ils ont maintenant besoin de notre soutien pour relancer leur économie. Le nouveau Fonds de rétablissement de l'ouragan Fiona, ainsi que les Accords d'aide financière en cas de catastrophe existants, leur apporteront le soutien dont ils ont tant besoin. Ensemble, nous aiderons à rebâtir les vies et les moyens de subsistance qui ont été chamboulés. »

-- L'hon. Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances

« Dans les moments difficiles, les gens du Canada atlantique se serrent les coudes. Les voisins s'entraident, et les équipes travaillent de longues heures pour enlever les débris de nos rues et rétablir le courant dans nos foyers. Notre gouvernement fait tout ce qu'il peut pour aider. Ce fonds est une bonne nouvelle pour notre région, car il fournira l'aide financière nécessaire au rétablissement de nos quais, de nos petites entreprises et de nos communautés à la suite de l'ouragan Fiona et permettra de retourner à la vie normale. »

-- L'hon. Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« Je suis de tout coeur avec tous les résidents du Canada atlantique et de l'est du Québec, qui font face aux conséquences de l'ouragan Fiona. Le Fonds de rétablissement de l'ouragan Fiona aidera les secteurs touchés par la tempête dans le cadre d'efforts de rétablissement à long terme, comme la reconstruction d'infrastructures essentielles et de quais de pêche, pour favoriser la relance de l'économie locale. Au moment où commence la reconstruction de nos communautés, le gouvernement du Canada sera là pour soutenir les Terre-Neuviens en veillant à ce qu'ils puissent retourner chez eux, dans leur domicile. Pour avoir été sur le terrain et constaté la dévastation de mes propres yeux, je sais à quel point il est important de voir nos communautés se remettre sur pied. »

-- L'hon. Gudie Hutchings, ministre du Développement économique rural

« Après le passage de l'ouragan Fiona, les communautés du Canada atlantique et de l'est du Québec se sont serré les coudes, et notre gouvernement sera là pour les aider à retrouver un sentiment de normalité le plus rapidement possible. Nous nous engageons à reconstruire les infrastructures essentielles de manière à les rendre plus résilientes et à mieux nous préparer aux futures catastrophes naturelles. Nous continuerons de travailler en étroite collaboration avec nos partenaires provinciaux pour aider les gens du Canada atlantique et les Québécois à traverser cette période difficile. »

-- L'hon. Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« J'ai vu de mes yeux les dommages déchirants causés par l'ouragan Fiona, ainsi que le dévouement et la résilience des résidents des Îles-de-la-Madeleine et de nos voisins du Canada atlantique. Nous aidons les gens en repoussant les dates limites de production des déclarations de TPS/TVH et en offrant une aide aux entreprises et aux contribuables touchés, dans la mesure du possible. L'Agence du revenu du Canada s'efforce de mettre les gens au premier plan, et cela continue d'être sa priorité. »

-- L'hon. Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national

« Les résidents de l'île ressentent les effets de Fiona dans tout ce qu'ils font et partout où ils vont. J'ai vu la destruction que Fiona a causée à nos maisons, à nos entreprises et à nos communautés. Ce fonds de 300 millions de dollars nous aidera grandement à reconstruire une large partie de ce que nous avons perdu, y compris les quais et autres infrastructures, et aidera à les renforcer pour qu'ils puissent résister aux futures tempêtes. »

-- L'hon. Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

« Les répercussions de l'ouragan Fiona m'ont énormément inquiétée. Les agriculteurs du Canada atlantique et de l'est du Québec ont tant perdu, y compris du matériel et des dégâts aux ports pour petits bateaux. L'annonce d'aujourd'hui représente une étape importante pour le nettoyage de l'océan et le début des réparations aux ports touchés. Nous devons veiller à ce que ces infrastructures essentielles pour la communauté soient sécuritaires et accessibles pour les gens qui en dépendent et à ce qu'elles soient plus résilientes aux phénomènes météorologiques extrêmes à venir. »

-- L'hon. Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« L'ouragan Fiona nous a durement touchés. Des personnes ont été déplacées, des maisons et des entreprises ont été détruites, des souvenirs ont été perdus. Les gens de Terre-Neuve savent que les jours qui viennent ne seront pas faciles. Mais nous allons nous en sortir et reconstruire. »

-- L'hon. Seamus O'Regan Jr., ministre du Travail

« L'Agence de promotion économique du Canada atlantique a toujours été là quand les gens du Canada atlantique ont eu besoin d'elle. Aujourd'hui, nous annonçons le lancement du Fonds de rétablissement de l'ouragan Fiona, une étape importante qui aidera les gens du Canada atlantique à reconstruire. Nous restons déterminés à travailler en étroite collaboration avec les entreprises de toutes tailles, les organisations et les communautés aux prises avec les conséquences dévastatrices de l'ouragan Fiona. »

-- L'hon. Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

« Nous savons que, pour les familles, les entreprises et les municipalités, la reconstruction à la suite d'une catastrophe peut sembler une tâche insurmontable, mais nous sommes là pour enlever une certaine pression que pourraient ressentir les communautés dévastées par l'ouragan Fiona. Nous ne choisissons pas le moment où une catastrophe va frapper, mais je connais le courage et la résilience des gens de l'est du Québec et des Maritimes, et je sais qu'ils ne se démentiront pas. Je suis fière que l'agence que je supervise contribue à ce fonds de rétablissement. »

-- L'hon. Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec

Faits saillants

Le Fonds de rétablissement de l'ouragan Fiona sera coordonné par l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, qui travaillera avec d'autres ministères et organismes fédéraux, comme Développement économique Canada pour les régions du Québec, Pêches et Océans Canada et Transports Canada, pour déterminer les besoins des gens de la région et répartir les fonds en conséquence.

Immédiatement après le passage de l'ouragan Fiona, le gouvernement fédéral a approuvé une demande d'aide du gouvernement de la Nouvelle-Écosse. Par la suite, des demandes d'aide de l'Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et- Labrador ont aussi été approuvées peu après leur réception.

En réponse à ces demandes, le gouvernement continue d'aider les provinces à répondre à leurs besoins immédiats. Depuis la tempête, jusqu'à 850 membres des Forces armées canadiennes ont été déployés pour participer à l'enlèvement des débris afin de contribuer à la réparation des voies de transport et du réseau d'électricité et pour vérifier l'état de santé des gens dans les communautés touchées.

Le gouvernement du Canada fournira aussi une aide financière aux gouvernements provinciaux par le biais des Accords d'aide financière en cas de catastrophe (AAFCC). Dans le cadre des AAFCC, le gouvernement couvre jusqu'à 90 % des dépenses provinciales admissibles à la suite d'une catastrophe, notamment :

fournira aussi une aide financière aux gouvernements provinciaux par le biais des Accords d'aide financière en cas de catastrophe (AAFCC). Dans le cadre des AAFCC, le gouvernement couvre jusqu'à 90 % des dépenses provinciales admissibles à la suite d'une catastrophe, notamment : L'évacuation, le transport, la nourriture d'urgence, l'hébergement et les vêtements;



La réparation d'immeubles publics et d'équipement connexe, de routes et de ponts;



La restauration ou le remplacement d'habitations non assurables (résidences principales seulement), de meubles, d'appareils et de vêtements personnels;



La restauration de petites entreprises et de fermes, y compris les bâtiments et les équipements non assurables.

Le 25 septembre 2022, le gouvernement a annoncé un programme de jumelage des dons avec la Croix-Rouge canadienne afin de soutenir les personnes touchées par la tempête. Le gouvernement continuera de verser un montant équivalent aux dons des Canadiens et des entreprises pendant les 30 jours qui suivent le 25 septembre, en se réservant la possibilité de repousser cette date.

Les résidents qui ont été touchés par l'ouragan Fiona sont invités à s'inscrire auprès de la Croix-Rouge canadienne par téléphone au 1-800-863-6582 ou par courriel à l'adresse www.croixrouge.ca/ouraganfiona.

Les Canadiens qui souhaitent faire un don financier pour aider les personnes touchées par l'ouragan Fiona peuvent le faire en ligne sur le site www.croixrouge.ca, en composant le 1 800 418-1111 ou en textant FIONA au numéro 45678 pour faire un don de 10 dollars .

