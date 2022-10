Le programme de subventions She's Next de Visa est de retour afin d'aider les femmes entrepreneures à relever de nouveaux défis





Une étude révèle que les petites entreprises sont préoccupées par le contexte économique, mais restent optimistes quant à leur avenir.1

TORONTO, le 4 oct. 2022 /CNW/ - Visa Canada a annoncé aujourd'hui le quatrième cycle de son programme de subventions She's Next visant à soutenir les petites entreprises canadiennes appartenant à des femmes. En collaboration avec IFundWomen, les femmes entrepreneures peuvent présenter une demande pour tenter de recevoir l'une des 10 subventions de 10 000 $CAN, ainsi qu'un an de mentorat pour développer davantage leur entreprise. Le programme de subventions débute aujourd'hui et est ouvert jusqu'au 25 octobre, invitant les femmes entrepreneures canadiennes de tous les domaines à poser leur candidature.

Le contexte économique actuel a exercé des pressions supplémentaires sur les petites entreprises canadiennes. En effet, le plus récent rapport de Visa sur les petites entreprises révèle que presque tous les dirigeants de petites entreprises sont préoccupés par l'inflation (87 %) et l'incertitude économique (82 %).2 L'étude a également révélé que les petites entreprises détenues par des femmes prévoient une croissance plus faible (2,5 %) pour 2022, contre 6 % pour l'ensemble des entreprises, et restent moins rentables (62 %), contre 70 % pour l'ensemble des entreprises.3

Malgré cela, les dirigeants d'entreprise continuent de réfléchir à la manière dont ils peuvent assurer la réussite future de leur entreprise et une majorité d'entre eux (68 %) ont une vision positive et optimiste.4

« Les petites entreprises continuent de faire preuve d'un courage immense alors qu'elles évoluent dans le paysage économique actuel et sont confrontées à l'évolution des habitudes des consommateurs », a déclaré Stacey Madge, présidente et directrice nationale de Visa Canada. « Grâce au programme de subventions She's Next, nous continuons à soutenir les femmes entrepreneures - qui font face à des défis différents - et nous sommes fiers de les aider dans leur parcours de croissance, d'innovation et de résilience dans le contexte d'affaires d'aujourd'hui. »

Le financement demeure important pour les femmes entrepreneures : huit femmes propriétaires de petite entreprise sur dix prévoient d'avoir besoin d'un soutien financier au cours de la prochaine année et près de la moitié d'entre elles (42 %) déclarent qu'elles n'ont pas le financement complet pour ce qu'elles souhaitent faire avec leur entreprise au cours des six prochains mois.5

La dernière lauréate de la subvention She's Next, MFMG cosmetics, partage son expérience sur l'impact du programme : « Les fonds reçus m'ont permis d'étendre ma gamme de produits cosmétiques biologiques et offrir aux consommateurs ce qu'ils veulent, en utilisant des recherches et des études pour comprendre leurs besoins", a déclaré Tomi Gbeleyi, fondatrice de MFMG Cosmetics.

Pour en savoir plus et soumettre une demande dans le cadre du programme de subventions Visa She's Next, les candidates doivent présenter une courte vidéo contenant des détails sur leur entreprise et leur présence numérique à ifundwomen.com/visa-canada. Pour obtenir des outils, des ressources et des solutions d'affaires permettant d'accroître l'efficacité et les ventes en acceptant les paiements numériques et en développant les entreprises en ligne, visitez le Centre pour les petites entreprises de Visa Canada.

À propos de Visa

Visa (NYSE : V) est un leader mondial des paiements numériques, facilitant chaque année les transactions entre les consommateurs, les commerçants, les institutions financières et les organismes gouvernementaux dans plus de 200 pays et territoires. Notre mission est de relier le monde grâce au réseau de paiement le plus innovant, le plus pratique, le plus fiable et le plus sûr et, ce faisant, de permettre aux individus, aux entreprises et aux économies de prospérer. Nous croyons que les économies qui incluent tout le monde partout élèvent tout le monde partout et considérons que l'accès est fondamental pour l'avenir du mouvement monétaire. Pour en apprendre davantage, visitez Visa.ca.



________________________

1 Le sondage Maru BizPulse a été réalisé par Maru/Matchbox pour le compte de Visa Inc. en juin et juillet 2022, auprès de plus de 1000 propriétaires d'entreprises et décideurs d'entreprises au Canada.

2 Enquête Maru BizPulse, juin et juillet 2022

3 Enquête Maru BizPulse, juin et juillet 2022

4 Enquête Maru BizPulse, juin et juillet 2022

5 Enquête Maru BizPulse, juin et juillet 2022









SOURCE Visa Canada

Communiqué envoyé le 4 octobre 2022 à 08:07 et diffusé par :