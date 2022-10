RECYC-QUÉBEC invite les partis politiques à favoriser le réemploi et le recyclage de leurs affiches électorales

La campagne électorale provinciale tire à sa fin. RECYC-QUÉBEC invite l'ensemble des partis politiques à opter pour le réemploi et le recyclage des affiches utilisées afin d'éviter qu'elles ne se retrouvent à l'élimination. Majoritairement fabriquées...

NESCAFÉ, la plus grande marque de café de Nestlé et l'un des cafés préférés au monde, a présenté aujourd'hui un vaste programme visant à rendre la culture du café plus durable : NESCAFÉ Plan 2030. La marque entend collaborer étroitement avec les...