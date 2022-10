GC Aesthetics obtient le marquage CE pour le nouvel implant mammaire anatomique LUNA xttm, le premier sous le MDR





GC Aesthetics® (GCA®), une société privée de technologie médicale spécialisée dans les solutions esthétiques et reconstructives pour les marchés mondiaux de la santé des femmes, est fière d'annoncer l'approbation de la CE du nouvel implant mammaire anatomique micro-texturé LUNA xttm, le premier implant mammaire au monde approuvé dans le cadre du nouveau règlement européen relatif aux dispositifs médicaux (MDR).

Le nouvel implant mammaire anatomique LUNA xttm est la toute dernière innovation de GC Aesthetics, laquelle apporte une réponse de pointe aux besoins des chirurgiens et des patientes dans les procédures de reconstruction mammaire. Sa surface microtexturée sûre unique et éprouvée, son gel de silicone hautement cohésif et sa coque haute performance, constituent la solution la plus avancée pour les femmes qui souhaitent se soumettre à des interventions mammaires, avec un dispositif fiable et sûr basé sur 40 ans d'expertise sur le marché.

« Je suis fier de pouvoir lancer le premier implant mammaire approuvé par la MDR sur le marché. Il s'agit là d'un véritable aboutissement et d'une reconnaissance du travail accompli par nos équipes. Le fait d'être le premier témoigne une fois de plus de l'engagement de GC Aesthetics envers la santé et la sécurité des femmes. Les réglementations MDR ont été conçues pour améliorer la sécurité des produits en garantissant une plus grande ouverture, une meilleure traçabilité et des preuves de sécurité clinique. Disposer du premier système de fabrication d'implants mammaires au monde certifié selon les nouvelles réglementations MDR prouve que notre entreprise continue de rechercher l'excellence et la satisfaction des clients », a déclaré Carlos Reis Pinto, PDG de GC Aesthetics.

Avec le lancement de LUNA xttm, GC Aesthetics complète son offre exhaustive destinée à la reconstruction mammaire. Le lancement de FixNiptm, il y a quelques mois, un implant unique en son genre pour la reconstruction du complexe mamelon-aréole avec une projection durable du mamelon, positionne GC Aesthetics® avec une proposition de valeur unique dans la reconstruction mammaire, en soutenant le meilleur résultat pour les femmes qui subissent une chirurgie de reconstruction mammaire immédiate et différée.

« GC Aesthetics s'engage à proposer un portefeuille de produits solide et complet pour les femmes. Nous nous engageons à proposer des solutions sans risque qui établissent une norme de soins plus récente, élevée et bénéfique pour les femmes qui cherchent à retrouver la forme, l'apparence et la sensation de leurs seins et de leurs mamelons » a mentionné Fara Naomi Macias, responsable du marketing de GCA.

À propos de GC Aesthetics

GC Aesthetics est une société internationale de technologies médicales établie de longue date qui développe, fabrique et met sur le marché une gamme exhaustive de produits esthétiques et reconstructifs exclusifs.

Durant ses 40 ans d'histoire, GCA s'est engagé à faire progresser la science de l'esthétique médicale et à fournir des implants pour l'augmentation et la chirurgie reconstructive mammaires. Nous avons vendu plus de trois millions d'implants dans 70 pays, et nos produits bénéficient de données cliniques à dix ans qui démontrent clairement leur exceptionnel profil d'innocuité et d'efficacité clinique.

