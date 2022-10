Enviva publie un livre blanc sur l'évolution de la bioénergie moderne dans les segments verticaux de l'industrie lourde





Enviva Inc. (NYSE: EVA), le plus grand producteur mondial de biomasse ligneuse durablement produite, publie aujourd'hui un livre blanc sur la future expansion de la biomasse, au-delà des carburants fossiles, à d'autres applications industrielles, notamment l'acier, le ciment, la chaux, les produits chimiques, et le carburant durable d'aviation (SAF). La biomasse durablement produite d'Enviva étant avant tout utilisée aujourd'hui pour décarboniser la production d'électricité et de chaleur, la biomasse moderne sera de plus en plus employée pour réduire les émissions dans ces secteurs à forte inertie qui sont responsables de près d'un tiers des émissions mondiales de CO2, à l'heure où les gouvernements, entreprises et acteurs industriels travaillent à atténuer leurs impacts climatiques en se fixant des objectifs de zéro émission nette. Tous les secteurs, y compris l'énergie, la construction, les transports, l'aviation, et les systèmes alimentaires, cherchent à se décarboniser rapidement, et la biomasse durablement produite est le seul produit technologiquement avancé, évolutif et prêt pour le marché capable d'atténuer sensiblement le changement climatique et de décarboniser les chaînes d'approvisionnement à grande échelle.

Cette semaine, Enviva, des experts sectoriels, des clients, et des partenaires logistiques clés se rassemblement à la conférence 2022 de l'U.S. Industrial Pellet Association (USIPA) à Miami, en Floride, pour parler des perspectives et des opportunités du secteur pour alimenter la prochaine de phase de croissance. Dans le cadre de cet événement phare pour le secteur, Enviva a dévoilé son livre blanc, intitulé Biomass: Unlocking a Future Beyond Fossil Fuel, qui décrit comment la biomasse ligneuse d'Enviva peut offrir une solution clé en main de décarbonisation dans plusieurs applications industrielles, fournie par un producteur fiable, durable et d'envergure mondiale, avec une solide activité commerciale couvrant de multiples continents. Une grande quantité des températures, produits chimiques et des matières premières actuellement dérivés des carburants fossiles peut être produite de manière plus propre et à moindre coût avec une biomasse produite durablement. En fait, la production d'un large éventail de carburants liquides et gazeux et de produits industriels est rendue possible via la matière première de biomasse ligneuse. Enviva a récemment annoncé son premier contrat SAF aux États-Unis avec Alder Fuels pour apporter la flexibilité nécessaire en termes de matière première de biomasse pour permettre la décarbonisation à grande échelle des carburants d'aviation.

"Le secteur de la biomasse ligneuse jouera un rôle central dans la carboneutralité, tout en créant de nouvelles chaînes de valeur pour les industries difficiles à faire évoluer", déclare Thomas Meth, président d'Enviva. "Enviva est à l'avant-garde de ce mouvement, en offrant une solution réaliste disponible dès aujourd'hui à l'échelle, et en construisant une économie mondiale axée sur la biotechnologie, depuis des applications d'électricité et de chaleur jusqu'aux nouvelles applications industrielles écologiques. En tant que producteur éprouvé de biomasse durable, Enviva continuera de répondre à la demande mondiale croissante, tout en explorant de nouvelles applications faibles en carbone pour la biomasse."

Le soutien des communautés universitaire, scientifique et politique continue d'étayer les conclusions formulées de longue date par l'Union européenne à propos des avantages climatiques des énergies renouvelables et d'une utilisation renforcée de la biomasse. Tout récemment, les États-Unis ont pris une décision historique en adoptant l'Inflation Reduction Act (IRA), qui soutient la transition mondiale vers les énergies propres et les stratégies d'atténuation du changement climatique en prolongeant et modifiant les crédits d'impôt pour la production d'énergie renouvelable à partir de la biomasse et d'autres technologies, et en optimisant les crédits d'impôt pour le captage, l'utilisation et le stockage du carbone dans les installations industrielles et les centrales électriques de tout le pays.

Une production écologique du SAF, de la chaux, de l'acier et du ciment offre aujourd'hui des opportunités qui ne feront grandir à l'avenir, alors que le monde entier se tourne vers des solutions plus durables. Enviva est fier de poursuivre et d'approfondir sa mission centrale de maintenir et d'améliorer la santé des forêts américaines, tout en réduisant les émissions des gaz à effet de serre sur une base de cycle de vie, dans le monde entier, par l'entremise d'opportunités nouvelles et élargies.

Alors qu'Enviva se tourne vers l'avenir et observe les impacts climatiques positifs que la biomasse peut offrir, non seulement pour le secteur énergétique mais aussi dans la production de matériaux et biocarburants industriels critiques, nous vous invitons à lire notre nouveau libre blanc: Biomass: Unlocking a Future Beyond Fossil Fuel.

À propos d'Enviva

Enviva Inc. (NYSE: EVA) est le plus grand producteur mondial de granulés de bois industriels, une source d'énergie renouvelable et durable produite en agrégeant une ressource naturelle, la fibre de bois, puis en la transformant en une forme transportable, les granulés. Enviva détient et exploite dix usines avec une capacité de production combinée d'environ 6,2 millions de tonnes métriques par an en Virginie, en Caroline du Nord, en Caroline du Sud, en Géorgie, en Floride, et au Mississippi, et construit actuellement sa 11e usine à Epes, dans l'Alabama. Enviva vend la majeure partie de ses granulés de bois dans le cadre de contrats d'enlèvement ferme à long terme avec des clients solvables au Royaume-Uni, dans l'Union européenne, et au Japon, contribuant ainsi à accélérer la transition énergétique et à décarboner les secteurs à forte inertie, comme l'acier, le ciment, la chaux, les produits chimiques, et les carburants d'aviation. Enviva exporte ses granulés de bois sur les marchés mondiaux via ses terminaux maritimes en eau profonde au port de Chesapeake, Virginie, au Port de Wilmington, en Caroline du Nord, et au Port de Pascagoula, dans le Mississippi, et via des terminaux maritimes en eau profonde tiers à Savannah, en Géorgie, Mobile, dans l'Alabama, et Panama City, en Floride.

