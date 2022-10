Soutenu par L'OCCITANE, Plastic Odyssey lève l'ancre pour un périple de trois ans





GENÈVE, Switzerland, 3 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Après six années de préparation, le navire Plastic Odyssey et son équipage ont quitté le port de Marseille le 1er octobre pour un tour du monde de trois ans. Leur ambition : lutter contre la pollution plastique en mer en agissant à sa source, c'est-à-dire à terre.



30 escales de 3 semaines sur 3 continents

Ancien navire d'études océanographiques transformé en laboratoire de lutte contre la pollution plastique, le Plastic Odyssey réalisera, pendant ces 3 années, 30 escales de 3 semaines chacune, sur 3 continents : Méditerranée et Afrique, Amérique du Sud, Asie du Sud-Est.

Chacune de ces escales sera l'opportunité de sensibiliser les populations locales ainsi que de former de futurs recycleurs avec des méthodes low-tech, simple à mettre en oeuvre, facile à exploiter mais très efficientes. A terme, il est question de favoriser l'émergence d'un modèle économique basé sur la valorisation des déchets développé par des entrepreneurs locaux, et éviter ainsi que les déchets ne rejoignent la mer. Il y a urgence : chaque minute, 20 tonnes de plastique sont déversées dans les océans.

Clean up the past & Build the future

Le projet Plastic Odyssey s'articule autour de deux axes, le premier orienté sur la résolution d'une problématique héritée du passé, le second ouvert sur l'avenir.

« Clean Up The Past » signifie transformer en ressources des milliards de tonnes de plastique.

« Build The Future » regroupe les actions concrètes des équipes pour comprendre et faire évoluer l'usage des plastiques.

L'OCCITANE en Provence : partenaire engagé



Le navire Plastic Odyssey porte sur sa proue les couleurs de L'OCCITANE en Provence, son partenaire principal. Une connexion évidente dans la mesure où la marque de cosmétiques et produits de bien-être intègre le développement durable dans toutes ses réflexions.

La marque s'engage notamment, sur le sujet des déchets en particulier, dans de nombreuses initiatives, rassemblées au sein de sa stratégie 3R :

Réduire - en priorisant l'éco-conception des emballages et en favorisant leur réemploi

Recycler - en favorisant l'emploi de matières recyclées et en veillant en fin de cycle à ce que chaque déchet puisse devenir une ressource.

Réagir pour façonner collectivement un avenir durable - une démarche qui passe par des partenariats avec des acteurs clés et des initiatives novatrices comme Plastic Odyssey.

Contact: [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1912955/L_OCCITANE_en_Provence_Plastic_Odyssey.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1912954/L_OCCITANE_en_Provence_logo.jpg

Communiqué envoyé le 3 octobre 2022 à 14:07 et diffusé par :