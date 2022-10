Dans le cadre de sa stratégie pour la croissance mondiale et le renforcement de son expertise interne mettant l'accent sur la biotechnologie, Olon est ravi de présenter son plan d'investissement de deux ans dans le centre de biotechnologie de Settimo Torinese (Italie)





MILAN, 3 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Le plan, d'une valeur de 30 millions d'euros, sera mis en oeuvre au cours des deux années qui suivent, dans le but d'accroître considérablement la capacité et l'expertise du pôle biotechnologique de Settimo Torinese. Le pôle est un atout hautement stratégique pour le réseau mondial de production du groupe, du fait de son expérience acquise depuis plus de 50 ans. Il représente ainsi l'un des savoir-faire les plus étendus sur la fermentation microbienne en Europe.







L'investissement appuiera un plan structuré et ciblé visant à accroître l'habilité et la capacité de développer et de produire des peptides thérapeutiques obtenus par la biotechnologie. Olon déploie un solide savoir-faire pour le développement de peptides et de protéines d'ADNr, consolidant son expertise pour produire la cible de peptide rapidement et facilement. L'objectif est de renforcer davantage l'offre aux clients mondiaux en termes de peptides recombinants complexes à haute efficacité, répétabilité et pureté, à des niveaux élevés de régularité.

Le plan comprend plusieurs jalons. Le premier consiste à créer une ligne pour produire des peptides en petits volumes, généralement ceux administrés par injection et ceux visant à soutenir les premiers stades cliniques du développement de nouvelles molécules, pour lesquels de petites quantités sont nécessaires. Une partie de ce jalon sera dédiée au département R&D de Settimo, afin de renforcer sa capacité à développer de nouvelles molécules dans le portefeuille des peptides, qui seront ensuite mises à l'échelle des systèmes du site.

Un deuxième jalon consiste à créer un système conçu pour de grands volumes de peptides, généralement indiqués pour les maladies qui sont répandues dans le monde entier.

Les nouvelles lignes de production seront utilisées pour fabriquer des produits exclusifs et pour les services de sous-traitance pharmaceutique (CDMO).

L'investissement aura des retombées importantes sur l'emploi et nécessitera l'expansion du nombre de postes hautement qualifiés, en particulier dans les services stratégiques de la qualité, du contrôle et de la recherche.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1909743/Olon_SpA.jpg

