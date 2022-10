La FDA approuve les comprimés LYTGOBI® (futibatinib) de Taiho pour le traitement du cholangiocarcinome intrahépatique métastatique, non résécable, localement avancé ou traité antérieurement





LYTGOBI (prononcer « layt-GOH-bi ») a présenté un taux de réponse objective de 42 % et une durée médiane de la réponse de 9,7 mois dans l'analyse primaire de l'essai clinique pivot.

LYTGOBI se lie de manière covalente au FGFR2 et inhibe la voie de signalisation. Les autres inhibiteurs du FGFR approuvés sont des inhibiteurs ATP-compétitifs réversibles.

LYTGOBI a déjà reçu les désignations de percée, de médicament orphelin et de traitement prioritaire de la FDA.

PRINCETON, New Jersey, 3 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Taiho Oncology, Inc. et Taiho Pharmaceutical Co, Ltd., ont annoncé aujourd'hui que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a approuvé les comprimés LYTGOBI® pour le traitement des patients adultes atteints de cholangiocarcinome intrahépatique non résécable, localement avancé ou métastatique, ayant déjà été traité et présentant des fusions génétiques du récepteur 2 du facteur de croissance des fibroblastes (FGFR2) ou d'autres réarrangements.

Une approbation accélérée est accordée pour cette indication en fonction du taux de réponse global et de la durée de la réponse. Le maintien de l'approbation pour cette indication peut être subordonné à la vérification et à la description du bénéfice clinique dans un ou plusieurs essais de confirmation.

« LYTGOBI est un traitement efficace et bien toléré qui peut être pris par voie orale par les patients atteints d'un cholangiocarcinome intrahépatique », a déclaré Tim Whitten, président et chef de la direction de Taiho Oncology, Inc. « Cette approbation est une étape importante pour les patients et peut donner l'espoir d'une amélioration des résultats. En tant que personne dont la famille a été touchée par le cholangiocarcinome, je suis très conscient de l'impact que cette maladie peut avoir sur le patient et ses proches. »

Dans son ensemble, le cholangiocarcinome est un cancer agressif des voies biliaires et est diagnostiqué chez environ 8 000 personnes chaque année aux États-Unis.1 Cela inclut les formes intrahépatiques (à l'intérieur du foie) et extrahépatiques (à l'extérieur du foie) de la maladie. Environ 20 % des patients diagnostiqués avec un cholangiocarcinome présentent la forme intrahépatique de la maladie.2,3 Parmi ces 20 %, environ 10 à 16 % des patients présentent des réarrangements du gène FGFR2, y compris des fusions, qui favorisent la prolifération tumorale.4,5,6,7,8 LYTGOBI se lie de manière covalente au FGFR2 et inhibe la voie de signalisation.9 Les autres inhibiteurs du FGFR approuvés sont des inhibiteurs ATP-compétitifs réversibles.10,11,12

« LYTGOBI est un exemple clé du potentiel de la médecine de précision dans le cholangiocarcinome intrahépatique et représente une autre avancée dans le traitement de cette maladie rare et difficile », a déclaré le Dr Lipika Goyal, MPhil, oncologue médical du Massachusetts General Hospital Cancer Center et investigateur principal de l'étude pivot qui a conduit à l'approbation de LYTGOBI. « Je suis encouragé par le fait que les options de traitement continuent de s'étendre et d'évoluer pour cette maladie grâce aux efforts dévoués de nombreuses personnes pendant plusieurs années. »

L'approbation de LYTGOBI est basée sur les résultats de l'analyse primaire de l'essai FOENIX*-CCA2, un essai mondial ouvert de phase 2 évaluant 103 patients atteints d'un cholangiocarcinome intrahépatique non résécable, localement avancé ou métastatique, présentant des réarrangements du gène FGFR2, incluant des fusions. Dans cet essai, les patients ont reçu LYTGOBI par voie orale une fois par jour à une dose de 20mg jusqu'à ce que la maladie progresse ou que la toxicité soit inacceptable.

L'essai a atteint son critère principal avec un taux de réponse objective de 42 %, tel que mesuré par un examen central indépendant. La durée médiane de la réponse (DMR) était de 9,7 mois, 72 % des réponses ayant duré au moins six mois. Les effets indésirables les plus fréquents (?20 %) ont été la toxicité unguéale, les douleurs musculo-squelettiques, la constipation, la diarrhée, la fatigue, la sécheresse buccale, l'alopécie, la stomatite, la sécheresse cutanée, l'arthralgie, la dysgueusie, les douleurs abdominales, la sécheresse oculaire, les nausées, la diminution de l'appétit, l'infection urinaire, le syndrome d'érythrodysesthésie palmo-plantaire et les vomissements.

LYTGOBI a été découvert par Taiho Pharmaceutical, la société mère de Taiho Oncology, qui continue à co-développer ce produit pour d'autres types de tumeurs potentielles. « Le groupe Taiho travaille à l'unisson pour optimiser cet agent pour les patients qui sont en attente », a déclaré Teruhiro Utsugi, directeur général principal chez Taiho Pharmaceutical.

À propos de LYTGOBI

INDICATIONS ET UTILISATION

LYTGOBI est indiqué pour le traitement des patients adultes atteints de cholangiocarcinome intrahépatique non résécable, localement avancé ou métastatique, ayant déjà été traité et présentant des fusions génétiques du récepteur 2 du facteur de croissance des fibroblastes (FGFR2) ou d'autres réarrangements.

Une approbation accélérée est accordée pour cette indication en fonction du taux de réponse global et de la durée de la réponse. Le maintien de l'approbation pour cette indication peut être subordonné à la vérification et à la description du bénéfice clinique dans un ou plusieurs essais de confirmation.

INFORMATIONS IMPORTANTES SUR L'INNOCUITÉ

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS

Toxicité oculaire : Le décollement de l'épithélium pigmentaire de la rétine (DEP) , qui peut entraîner des symptômes tels qu'une vision floue, est survenu chez 9 % des 318 patients ayant reçu LYTGOBI au cours des essais cliniques. Le délai médian avant la première apparition du DEP était de 40 jours. Effectuer un examen ophtalmologique complet, incluant une tomographie par cohérence optique (TCO) de la macula, avant l'initiation du traitement, tous les 2 mois pendant les 6 premiers mois, et tous les 3 mois par la suite. En cas d'apparition de symptômes visuels, orienter les patients vers une évaluation ophtalmologique de toute urgence, avec un suivi toutes les 3 semaines jusqu'à la résolution ou l'arrêt du traitement par LYTGOBI. Retenir ou réduire la dose de LYTGOBI recommandée. Sécheresse oculaire/kératite cornéenne : Parmi les 318 patients ayant reçu LYTGOBI au cours des essais cliniques, une sécheresse oculaire est survenue chez 15 % des patients. Traiter les patients avec des démulcents oculaires au besoin.

Le décollement de l'épithélium pigmentaire de la rétine (DEP), qui peut entraîner des symptômes tels qu'une vision floue, est survenu chez 9 % des 318 patients ayant reçu LYTGOBI au cours des essais cliniques. Le délai médian avant la première apparition du DEP était de 40 jours. Effectuer un examen ophtalmologique complet, incluant une tomographie par cohérence optique (TCO) de la macula, avant l'initiation du traitement, tous les 2 mois pendant les 6 premiers mois, et tous les 3 mois par la suite. En cas d'apparition de symptômes visuels, orienter les patients vers une évaluation ophtalmologique de toute urgence, avec un suivi toutes les 3 semaines jusqu'à la résolution ou l'arrêt du traitement par LYTGOBI. Retenir ou réduire la dose de LYTGOBI recommandée. Sécheresse oculaire/kératite cornéenne : Parmi les 318 patients ayant reçu LYTGOBI au cours des essais cliniques, une sécheresse oculaire est survenue chez 15 % des patients. Traiter les patients avec des démulcents oculaires au besoin.

Hyperphosphatémie et minéralisation des tissus mous : L'hyperphosphatémie, qui peut causer la minéralisation des tissus mous, la calcinose, la calciphylaxie non urémique et la calcification vasculaire, a été signalée chez 88 % des 318 patients traités par LYTGOBI dans le cadre des essais cliniques, avec un délai médian d'apparition de 5 jours (plage de 3 à 117). Des chélateurs du phosphate ont été administrés à 77 % des patients ayant reçu LYTGOBI. Surveiller l'hyperphosphatémie tout au long du traitement. Instaurer un régime pauvre en phosphate et un traitement hypophosphatant lorsque le taux de phosphate sérique est ?5,5 mg/dL ; instaurer ou intensifier le traitement hypophosphatant lorsque le taux est >7 mg/dL ; réduire la dose, suspendre le traitement ou arrêter définitivement LYTGOBI en fonction de la durée et de la gravité de l'hyperphosphatémie. Toxicité embryonnaire et foetale : LYTGOBI peut causer des dommages au foetus. Informer les femmes enceintes du risque potentiel pour le foetus. Conseillez aux patientes en âge de procréer et aux hommes ayant une partenaire féminine en âge de procréer d'utiliser une méthode de contraception efficace pendant le traitement par LYTGOBI et pendant une semaine après la dernière dose.

EFFETS INDÉSIRABLES

Des effets indésirables graves sont survenus chez 39 % des patients recevant LYTGOBI, et chez ?2 % des patients, notamment une pyrexie, une hémorragie gastro-intestinale, une ascite, des douleurs musculo-squelettiques et une obstruction des voies biliaires.

Des effets indésirables graves sont survenus chez 39 % des patients recevant LYTGOBI, et chez ?2 % des patients, notamment une pyrexie, une hémorragie gastro-intestinale, une ascite, des douleurs musculo-squelettiques et une obstruction des voies biliaires. Les effets indésirables les plus fréquents (?20 %) ont été la toxicité unguéale, les douleurs musculo-squelettiques, la constipation, la diarrhée, la fatigue, la sécheresse buccale, l'alopécie, la stomatite, les douleurs abdominales, la sécheresse cutanée, l'arthralgie, la dysgueusie, la sécheresse oculaire, les nausées, la diminution de l'appétit, l'infection des voies urinaires, le syndrome d'érythrodysesthésie palmo-plantaire et les vomissements.

(?20 %) ont été la toxicité unguéale, les douleurs musculo-squelettiques, la constipation, la diarrhée, la fatigue, la sécheresse buccale, l'alopécie, la stomatite, les douleurs abdominales, la sécheresse cutanée, l'arthralgie, la dysgueusie, la sécheresse oculaire, les nausées, la diminution de l'appétit, l'infection des voies urinaires, le syndrome d'érythrodysesthésie palmo-plantaire et les vomissements. Les anomalies de laboratoire les plus fréquentes (?20 %) ont été les suivantes : augmentation du phosphate, augmentation de la créatinine, diminution de l'hémoglobine, augmentation du glucose, augmentation du calcium, diminution du sodium, diminution du phosphate, augmentation de l'alanine aminotransférase, augmentation de la phosphatase alcaline, diminution des lymphocytes, augmentation de l'aspartate aminotransférase, diminution des plaquettes, augmentation du temps de thromboplastine partielle activée, diminution des leucocytes, diminution de l'albumine, diminution des neutrophiles, augmentation de la créatine kinase, augmentation de la bilirubine, diminution du glucose, augmentation du rapport international normalisé de la prothrombine et diminution du potassium.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Double inhibiteur de la P-gp et inhibiteur fort du CYP3A : Évitez l'utilisation concomitante de médicaments qui sont des inhibiteurs doubles de la P-gp et des inhibiteurs forts du CYP3A.

Double inhibiteur de la P-gp et inhibiteur fort du CYP3A : Évitez l'utilisation concomitante de médicaments qui sont des inhibiteurs doubles de la P-gp et des inhibiteurs forts du CYP3A. Double P-gp et inducteurs forts du CYP3A : Évitez l'utilisation concomitante de médicaments qui sont des inhibiteurs doubles de la P-gp et des inducteurs forts du CYP3A.

UTILISATION POUR CERTAINES POPULATIONS SPÉCIFIQUES

Allaitement : En raison du risque d'effets indésirables graves de LYTGOBI chez les enfants allaités, conseillez aux femmes de ne pas allaiter pendant le traitement et pendant une semaine après la dernière dose.

Veuillez consulter les informations de prescription complètes qui l'accompagnent pour plus de détails.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site http://www.LYTGOBI.com

À propos de Taiho Oncology, Inc.

La mission de Taiho Oncology, Inc. est d'améliorer la vie des patients atteints de cancer, de leurs familles et de leurs soignants. La société se spécialise dans le développement d'agents anticancéreux administrés par voie orale et commercialise ces médicaments pour une gamme de types de tumeurs aux États-Unis. Le portefeuille croissant d'agents anticancéreux antimétaboliques et sélectivement ciblés de Taiho Oncology est dirigé par une organisation de développement clinique de classe mondiale. Taiho Oncology est une filiale de Taiho Pharmaceutical Co., Ltd. qui fait partie de Otsuka Holdings Co., Ltd. Taiho Oncology a son siège social à Princeton, au New Jersey, et supervise les opérations européennes et canadiennes de sa société mère, qui sont situées à Zug, en Suisse, et à Oakville, en Ontario, au Canada.

Pour plus d'informations, consultez le site : http://www.taihooncology.com .

À propos de Daewoong Pharmaceutical. Co., Ltd.

Taiho Pharmaceutical, une filiale d'Otsuka Holdings Co., Ltd. est une société pharmaceutique spécialisée axée sur la recherche et le développement, qui se concentre sur l'oncologie. Taiho Pharmaceutical a également des programmes de développement dans les domaines de l'allergie et de l'immunologie, de l'urologie et des produits de santé grand public. Notre philosophie d'entreprise est simple : « Nous nous efforçons d'améliorer la santé humaine et de contribuer à une société enrichie par les sourires. »

Pour de plus amples renseignements sur Taiho Pharmaceutical Co., Ltd., veuillez consulter le site https://www.taiho.co.jp/en/

LYTGOBI® est une marque déposée de Taiho Pharmaceutical Co., Ltd.

* F GFR O ral S E lective N ovel I nhibitor X [across] tumors

