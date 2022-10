Interfor acquiert Chaleur Forest Products au Nouveau-Brunswick (Canada)





BURNABY, C.-B., 03 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- INTERFOR CORPORATION (« Interfor » ou la « Société ») (TSX : IFP) a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu un accord avec une société affiliée du groupe Kilmer (« Kilmer ») pour acquérir 100 % des participations dans les entités composant Chaleur Forest Products (« Chaleur »).



Chaleur exploite deux scieries modernes et bien capitalisées situées à Belledune et à Bathurst, au Nouveau-Brunswick, ayant une capacité de production annuelle combinée de 350 millions de pieds-planche. Chaleur exploite également une division de gestion forestière basée à Miramichi qui gère environ 30 % de l'ensemble des forêts de la Couronne au Nouveau-Brunswick. Cette division fournit une source sûre d'approvisionnement en fibres pour les activités de la scierie ainsi qu'un flux de trésorerie stable et à long terme provenant de la vente de billes à des tiers, des frais de gestion des permis et des activités de sylviculture.

Le prix d'achat est de 325 millions de dollars canadiens, sur une base de trésorerie et sans dette, ce qui inclut environ 31 millions de dollars canadiens de fonds de roulement net. De plus, Interfor assumera les dépôts de droits compensatoires (« CV ») et antidumping (« AD ») de Chaleur à la clôture, pour une contrepartie égale à 55 % des dépôts totaux sur une base après impôts. En date du 31 août 2022, Chaleur avait payé des droits CV et AD cumulatifs d'environ 82 millions $ US.

« Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de croissance d'Interfor en tant que producteur de bois d'oeuvre et s'inscrit dans le cadre de notre récente expansion dans l'Est du Canada, avec une plus grande diversité géographique, a déclaré Ian Fillinger, président et chef de la direction. Le Nouveau-Brunswick dispose d'un approvisionnement en grumes sûr, de haute qualité et compétitif, d'un environnement propice aux investissements et de la proximité des principaux marchés de l'Est. Il s'agit d'usines bien gérées et efficaces, avec une combinaison de produits SPF souhaitable, qui s'intègrent extraordinairement bien à notre portefeuille existant. La solide équipe de gestion de Chaleur renforce davantage notre positionnement de chef de file en matière de bois d'oeuvre et nous sommes impatients d'accueillir l'équipe au sein de notre entreprise. »

Sur une base proforma, la capacité de production annuelle totale de bois d'Interfor passera à 5,1 milliards de pieds-planche, dont 44 % dans le sud des États-Unis, 19 % dans l'est du Canada, 15 % dans le nord-ouest des États-Unis, 15 % en Colombie-Britannique et 7 % dans les maritimes.

L'acquisition contribuera immédiatement aux bénéfices d'Interfor et devrait fournir des rendements intéressants à court et à long terme. Interfor estime que le BAIIDA de milieu de cycle de Chaleur sera d'environ 50 millions de dollars canadiens par année avant synergies, en tenant compte des prix du bois d'oeuvre de milieu de cycle et de la performance actuelle. Interfor s'attend à réaliser des synergies de 5 millions de dollars canadiens par an grâce aux opportunités de ventes et de marketing combinées, aux programmes d'achats partagés et aux réductions des frais généraux et administratifs. Ces synergies devraient être entièrement réalisées dans moins de douze mois suivant la conclusion de l'opération, sans nécessiter de capitaux.

Interfor a l'intention de financer l'acquisition avec une combinaison d'argent en caisse et de ses facilités de crédit existantes. Après la réalisation de cette acquisition, Interfor continuera de disposer d'une importante flexibilité financière pour exécuter ses plans stratégiques d'investissement en capital et envisager d'autres options de déploiement de capital créatrices de valeur. Au 31 août 2022, Interfor avait une dette nette d'environ 48 millions de dollars canadiens et un ratio dette nette/capital investi de 2 %. Au proforma de l'acquisition de Chaleur et au proforma de l'offre publique de rachat substantielle de 100 millions de dollars canadiens d'Interfor réalisée le 12 septembre 2022, le ratio de la dette nette sur le capital investi d'Interfor au 31 août 2022 demeurerait inférieur à 20 %1. De même, les liquidités proforma au 31 août 2022 seraient d'environ 322 millions de dollars canadiens, avant de tenir compte de l'importante capacité d'emprunt supplémentaire disponible en vertu des limites de crédit existantes et des flux de trésorerie d'exploitation continus à court terme.

La réalisation de l'acquisition est soumise aux examens réglementaires canadiens et américains et aux conditions habituelles pour une transaction de ce type et devrait être clôturée au quatrième trimestre de 2022.

Les opérations de Chaleur n'ont pas été endommagées ou touchées par l'ouragan Fiona de quelque manière que ce soit.

Le présent communiqué, y compris une version anglaise de celui-ci, ont été publiés sur www.interfor.com dans la section Investisseurs sous la rubrique Communiqués de presse.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Le présent communiqué contient des informations prospectives sur les perspectives commerciales, les objectifs, les plans, les priorités stratégiques de la Société et de Chaleur et d'autres informations qui ne sont pas des faits historiques. Une déclaration contient des informations prospectives lorsque la Société utilise ce qu'elle sait et ce qu'elle prévoit aujourd'hui pour faire une déclaration sur l'avenir. Les déclarations contenant des informations prospectives dans le présent communiqué comprennent, sans s'y limiter, des déclarations concernant la capacité de production, la croissance future, la demande croissante, les synergies, la capacité proforma, les bénéfices et rendements attendus, les ratios d'endettement proforma, les liquidités proforma, la capacité d'emprunt, les examens et approbations réglementaires et la date de clôture prévue, ainsi que d'autres facteurs pertinents. Les lecteurs sont avertis que les résultats réels peuvent varier par rapport aux informations prospectives contenues dans ce communiqué et qu'il convient de ne pas accorder une confiance excessive à ces informations prospectives. Les facteurs de risque qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des informations prospectives contenues dans ce communiqué sont décrits dans le rapport de gestion annuel d'Interfor, sous la rubrique « Risques et incertitudes », qui est disponible sur www.interfor.com et sous le profil d'Interfor sur www.sedar.com. Les facteurs et hypothèses importants utilisés pour élaborer l'information prospective dans le présent rapport comprennent la volatilité des prix de vente du bois d'oeuvre, des billes et des copeaux de bois; la capacité de la Société à être concurrentielle à l'échelle mondiale; la disponibilité et le coût de l'approvisionnement en billes; les catastrophes naturelles ou causées par l'homme; les taux de change; les changements dans la réglementation gouvernementale; la réconciliation avec les Autochtones; la capacité de la Société à exporter ses produits; le différend commercial sur le bois d'oeuvre entre le Canada et les États-Unis; les répercussions environnementales des activités de la société; les interruptions de travail; la sécurité des systèmes d'information; et l'existence d'une crise de santé publique. Sauf indication contraire, les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont fondés sur les attentes de la société à la date du présent communiqué. Interfor ne s'engage pas à mettre à jour ces informations ou déclarations prévisionnelles, sauf si la loi l'exige. L'auditeur indépendant de la société, KPMG LLP, n'a pas vérifié, revu ou effectué de procédures concernant les résultats financiers intermédiaires et autres données incluses dans ce communiqué, et par conséquent n'exprime pas d'opinion ou toute autre forme d'assurance à cet égard.

À PROPOS D'INTERFOR

Interfor est une entreprise de produits forestiers axée sur la croissance, présente au Canada et aux États-Unis. La Société a une capacité de production annuelle de bois d'oeuvre d'environ 4,7 milliards de pieds-planche et offre une gamme diversifiée de produits de bois d'oeuvre à des clients du monde entier. Pour plus d'informations sur Interfor, visitez notre site Web à l'adresse www.interfor.com.

Personnes-ressources pour les investisseurs :

Rick Pozzebon, Vice-président directeur et directeur financier

(604) 689-6804

Mike Mackay, Vice-président du développement et de la stratégie d'entreprise

(604) 689-6846

Personnes-ressources pour les médias :

Svetlana Kayumova, Responsable principale, Affaires corporatives et communications

(604) 422-7329

sv[email protected]

1 Le montant proforma est basé sur un prix d'achat de 325 millions de dollars canadiens et sur 55 % du montant des droits compensateurs (« CV ») et antidumping (« AD ») de Chaleur en dépôt le 31 août 2022, soit 82 millions de dollars américains, en supposant un taux d'imposition de 29 %.

Communiqué envoyé le 3 octobre 2022 à 07:30 et diffusé par :