L'article de Nexign inclus dans le rapport comparatif de TM Forum





Nexign, un chef de file des solutions BSS et de numérisation, annonce que son article a été inclus dans le rapport comparatif de TM Forum « Telco Revenue Growth: Taking It to the Next Level ». Le rapport examine les secteurs et services principaux qui ont un impact sur les fournisseurs de services de communication (CSP), ainsi que les domaines de croissance et de déclin. Il puise des données collectées auprès de 33 des plus grands opérateurs et sert de source d'informations primordiales sur les facteurs qui influencent la transformation réussie d'une « telco » (société de télécommunication) en une « techco » (société de technologie).

L'article de Nexign « Harnessing Traditional and New Revenue Streams on Track to Maturity: Harmonization of the BSS Core » traite des principaux enjeux auxquels sont confrontés les CSP qui cherchent à dépasser les communications traditionnelles et explorent les marchés verticaux. Les auteurs affirment que les opérateurs qui lancent les services de prochaine génération doivent gérer divers systèmes compartimentés, toutefois ce processus est compliqué et impacte de manière négative l'expérience client en ce qui concerne la facturation. Selon l'article, les CSP peuvent réussir à puiser de nouvelles sources de revenu en mettant en oeuvre un système BSS holistique et synergétique et en assurant une expérience convergente de l'utilisateur. Ils doivent augmenter la flexibilité à la couche BSS centrale en internalisant l'architecture ouverte numérique et la 5G, et en fournissant une convergence indépendante au réseau.

L'article parle aussi de la nouvelle solution en nuage basée sur les micro-services de Nexign, conçue pour aider les opérateurs à confronter ces difficultés et à harmoniser toutes les sources de revenu au sein d'une plateforme convergente unique. Nexign Revenue Management donne aux CSP une flexibilité illimitée pour tirer parti des modèles et services de monétisation émergents au-delà de la connectivité tout en considérant l'efficacité opérationnelle dans un environnement d'une complexité croissante. La solution couvre l'ensemble du processus de gestion du revenu et elle est prête à être utilisée avec tout service de télécommunication, tout abonnement numérique, ou tout produit ou ensemble de produits tiers.

Le rapport comparatif TM Forum a été publié pendant la Digital Transformation World 2022, une conférence internationale annuelle dédiée aux nouvelles tendances et aux accomplissements dans l'industrie des télécommunications.

La version complète de l'article de Nexign « Harnessing Traditional and New Revenue Streams on Track to Maturity: Harmonization of the BSS Core » est disponible sur ce lien.

À propos de Nexign:

Active sur le marché depuis plus de 30 ans, la société Nexign appuie la transformation numérique des entreprises du monde entier. Elle propose des systèmes BSS convergents pour les opérateurs de télécommunications et des solutions de pointe destinées à promouvoir la gestion de l'expérience employé et habiliter les écosystèmes numériques. Nous nous efforçons de renforcer les partenariats avec nos clients en leur proposant des produits innovants basés sur des technologies avancées et une expertise étendue dans le domaine de l'informatique et des télécommunications. Pour de plus amples informations, veuillez visiter le site : www.nexign.com.

