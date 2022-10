Déclaration du ministre Hussen à l'occasion du Mois canadien de l'histoire islamique





Ce mois d'octobre marque le 15e anniversaire du Mois canadien de l'histoire islamique, qui célèbre la grande contribution des communautés musulmanes au Canada

OTTAWA, ON, le 1er oct. 2022 /CNW/ - À l'occasion du 15e anniversaire de la proclamation d'octobre comme Mois canadien de l'histoire islamique, nous prenons un moment pour honorer et célébrer les communautés musulmanes importantes et diverses de notre pays.

Le Canada est ce qu'il est grâce à sa population, et les Canadiennes et Canadiens musulmans ont grandement contribué à la réussite globale de notre société. Des sciences aux affaires, jusqu'au monde universitaire et aux arts, ils ont contribué à façonner le Canada moderne que nous connaissons aujourd'hui. Ces communautés diverses possèdent un éventail de traditions et ont en commun une histoire riche dont nous pouvons tirer des enseignements.

Alors que nous célébrons les nombreuses réalisations et la contribution des communautés musulmanes au Canada, force est de constater que l'islamophobie et les crimes haineux contre leurs membres existent encore et sont inacceptables. Nous continuerons à les soutenir dans la lutte contre la haine. Nous restons déterminés à nommer la toute première personne au poste de représentant spécial chargé de la lutte contre l'islamophobie.

En octobre, j'invite toute la population canadienne à participer aux activités locales qui mettent en lumière l'histoire des communautés musulmanes au Canada. Ensemble, poursuivons nos efforts en vue de bâtir un pays encore plus accueillant et inclusif, un pays où tout le monde a une chance égale de réussir.

Je vous souhaite un excellent Mois canadien de l'histoire islamique!

