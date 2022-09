Trisura fait l'acquisition du portefeuille de cautionnement de la souveraine assurance





TORONTO, 30 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Trisura Group Ltd. (« Trisura ») et Souveraine, Compagnie d'assurance générale («Souveraine Assurance ») sont heureuses d'annoncer l'acquisition par Trisura du portefeuille de cautionnement de Souveraine Assurance au Canada. En vertu de cette transaction, Trisura fera l'acquisition d'un portefeuille comprenant des comptes de contrats, des comptes commerciaux et des comptes pour promoteurs immobiliers en matière de cautionnement. En 2021, ces comptes ont représenté des primes totales excédant 16 millions de dollars CA. Cette acquisition renforcera les activités de cautionnement de Trisura au Canada. Souveraine Assurance se retire du secteur du cautionnement au Canada afin de concentrer ses efforts sur ses activités principales en matière de solutions commerciales et de solutions spécialisées.



« L'acquisition du portefeuille de cautionnement de Souveraine Assurance correspond exactement à la nature des activités de Trisura. Elle nous permettra non seulement de consolider notre position en tant que chef de file dans le marché canadien du cautionnement, mais également de soutenir notre plateforme de cautionnement en constante croissance en Amérique du Nord », a soutenu Chris Sekine, président et chef de la direction de Trisura Canada. Pour sa part, le premier vice-président, Cautionnement de Trisura Canada, Richard A. Grant, a ajouté : « Cette acquisition renforcera encore davantage le positionnement de Trisura au Canada dans le segment de marché des promoteurs immobiliers ainsi que dans le marché intermédiaire pour ce qui est du cautionnement de contrat. En collaborant étroitement ensemble, Trisura et Souveraine Assurance assureront une transition harmonieuse pour nos courtiers, leurs clients et les professionnels de Souveraine Assurance ».

« La décision de Souveraine Assurance de se départir de son portefeuille de cautionnement s'inscrit dans une stratégie à long terme visant à cibler nos activités principales », a précisé la directrice de l'exploitation de la Souveraine Assurance, Colette Taylor. Nous sommes confiants que Trisura est un partenaire sur mesure pour nous. En effet, cette compagnie possède une réputation enviable, elle est un chef de file établi dans le marché du cautionnement et elle partage nos valeurs en ce qui a trait à son engagement envers ses courtiers, ses clients et ses employés. »

À propos de Trisura

Trisura Group Ltd. est un fournisseur d'assurances spécialisées qui évolue dans les segments de marché relatifs au cautionnement, aux solutions de risques, à l'assurance pour entreprises, à l'assurance de façade et à la réassurance. Trisura Group possède des investissements dans des filiales à 100 % par l'entremise desquelles Trisura Group exerce ses activités en matière d'assurance et de réassurance. Ces activités sont menées principalement au Canada et aux États-Unis. Trisura Group Ltd. est inscrit à la cote de la Bourse de Toronto sous le symbole «?TSU?».

À propos de la Souveraine Assurance

La Souveraine, Compagnie d'assurance générale («Souveraine Assurance ») permet aux entreprises canadiennes de réussir en développant et en fournissant des solutions de risques sur mesure et dignes de confiance. Nous sommes passionnés par la protection des entreprises canadiennes et des communautés qu'elles desservent. Que vous soyez un partenaire, un client ou un employé, Souveraine Assurance croit sincèrement que vos expériences respectives sont importantes. Détenue et exploitée par des Canadiens depuis 1953, la Souveraine Assurance est une filiale à 100 % de la Compagnie d'assurance générale Co-operators, un chef de file canadien de l'assurance multiproduit et des services financiers possédant 9 milliards de dollars d'actifs. Souveraine Assurance exploite six bureaux au Canada et est fière d'avoir obtenu la cote A (Excellente) décernée par AM Best. Pour en savoir plus sur nous, visitez notre site Web au Sovereign - Page d'accueil | Souveraine Assurance.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec :

Tania Washchuk

Directrice, Marketing et communications

La Compagnie d'assurance Trisura Garantie

Tél. : 416 607-0145

Courriel : [email protected]

Lori Abbott

Vice-présidente adjointe, Marketing

Souveraine Assurance

Tél. : 416 201-2244

Courriel : [email protected]

