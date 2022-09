Marché de l'habitation aux États-Unis en août et prix du bois d'oeuvre résineux en septembre : 2022





VANCOUVER, BC, le 30 sept. 2022 /CNW/ - Les mises en chantier et les ventes de maisons neuves aux États-Unis pour août 2022 ont fortement inversé la tendance à la baisse observée au cours des derniers mois depuis que les hausses des taux hypothécaires et des taux d'intérêt ont frappé le marché du logement. S'il est vrai qu'un ralentissement est apparent tant dans la construction que dans l'achat de maisons, il est important de noter que les mises en chantier d'un mois à l'autre ont en effet chuté, mais l'activité de construction neuve est stable par rapport à il y a un an.

Prix du bois Amérique du Nord : indicateur avancé des mises en chantier et des ventes de maisons neuves aux États-Unis

Le nombre total de mises en chantier aux États-Unis pour août 2022 a bondi de +12,2% à 1,575 million par rapport à juillet, et a baissé de -0,1% par rapport au taux d'août 2021 de 1,404 million. Les données de juillet ont été révisées à la baisse, par rapport aux 1,446 million d'unités précédemment déclarées. En effet, le total des mises en chantier depuis le début de l'année n'est en baisse que -1,4% par rapport aux huit premiers mois de 2021.

Pendant ce temps, les permis de construire ont chuté de manière significative - ce qui est normal pour cette période de l'année - en baisse -10% à 1,517 million par rapport au taux révisé de juillet de 1,685 million. C'est -14,4% en dessous du taux d'août 2021 de 1,772 million. Les données de juillet ont été révisées un peu à la hausse, par rapport aux 1,655 million d'unités précédemment signalées. Au cours des huit premiers mois de cette année, il y a eu une baisse de -4% des permis de construire par rapport à la même période en 2021.

Il est intéressant de noter que le nombre total de permis en juin 2022 était de 1,572 million, presque exactement le même que les mises en chantier d'août. Cela indique une bonne dynamique pour l'activité de construction en cours. Que les permis soient en baisse pour le mois d'août n'est pas alarmant puisque c'est la période normale de l'année, de façon saisonnière, pour que la construction commence à ralentir.

Ensemble, il y avait 1,702 million d'unités en construction, dont 812 000 maisons unifamiliales. C'est bien au-dessus du record historique de 1,628 million d'unités qui étaient en construction en 1973. Celles-ci finiront par devenir des mises en chantier et contribueront à soutenir la construction résidentielle.

Prix de référence du bois d'oeuvre résineux septembre et mises en chantier aux États-Unis août : 2022

Les mises en chantier de maisons unifamiliales en juin, première part du marché et mode de construction le plus consommateur de bois, se sont remises des baisses récentes, en hausse de +3,4% à un rythme de 935 000 unités. Les autorisations unifamiliales se sont établies à 899 000 unités, soit -3,5 % en dessous du chiffre révisé à la hausse de juillet de 932 000 unités. Les permis de construire sont généralement soumis deux mois avant le début de la construction de la maison, ces données sont donc un indicateur de l'activité de construction en août.

Les investisseurs avisés savent que les prix du bois d'oeuvre résineux sont un bon indicateur avancé de l'activité immobilière aux États-Unis, y compris la construction de maisons et les ventes de maisons. Ne manquez pas cette occasion, obtenez des mises à jour des données sur les prix du bois directement sur votre bureau tous les vendredis matins.

Prix de référence des six bois d'oeuvre et panneaux de résineux de Madison's : Moyennes mensuelles

En ce qui concerne les prix du bois d'oeuvre, qui sont restés stables par rapport à la semaine précédente, pour la semaine se terminant le 23 septembre 2022, le prix de l'article de référence du bois d'oeuvre résineux Western S-P-F 2x4 #2&Btr KD (RL) était de 520 $ US mfbm, a déclaré le bulletin hebdomadaire du guide des prix de l'industrie des produits forestiers Madison's Lumber Reporter. C'est une augmentation de 0 $, ou 0 %, par rapport à la semaine précédente où il était de 520 $, et une baisse de -83 $, ou -14 %, par rapport à il y a un mois, où il était de 603 $ US.

RESTEZ EN AVANT des données sur les prix des logements aux États-Unis en accédant aux prix du bois d'oeuvre résineux. Publié tous les vendredis de cette semaine-là, depuis 1952, les prix du bois de Madison's sont utilisés par l'industrie des produits forestiers comme guide de prix pour le bois d'oeuvre résineux de dimension de charpente de construction en Amérique du Nord. Ce sont, bien sûr, les intrants dans les matériaux de construction de maisons aux États-Unis et au Canada.

* Les prix du bois de Madison's, hebdomadaires, sont un bon indicateur prévisionnel de l'activité actuelle d'achat de bois des constructeurs de maisons aux États-Unis ----> DÉTAILS

Le Bureau américain du recensement et le Département américain du logement et du développement urbain ont publié le 27 septembre des données sur les ventes de logements neufs et les prix des logements. Les ventes de logements neufs représentent 10 % de l'activité immobilière et sont considérées comme un indicateur avancé du marché du logement car elles sont enregistrées lors de la signature des contrats.

Montrant un renversement frappant par rapport aux derniers mois, les ventes de maisons unifamiliales neuves aux États-Unis ont bondi de manière significative en août. Il y a eu 685 000 nouvelles maisons unifamiliales vendues le mois dernier, ce qui représente une hausse de + 28,8 % par rapport au taux révisé en forte hausse de 532 000 en juillet et est stable par rapport à août 2021 où il était de 686 000.

Aucune des maisons vendues le mois dernier n'était inférieure à 200 000 $ US.

Au rythme des ventes en août, il faudrait 8,1 mois pour écouler l'offre de maisons sur le marché.

Il y avait 461 000 nouvelles maisons sur le marché à la fin du mois dernier, contre 459 000 unités en juillet. Les maisons en construction représentaient 66,4 % de l'inventaire, les maisons à construire représentant 23 %.

Les maisons achevées représentaient 10,6 % de l'inventaire, bien en deçà d'une moyenne à long terme de 27 %. Au rythme des ventes d'août, il faudrait 8,1 mois pour éliminer l'offre de maisons sur le marché, contre 10,4 mois en juillet.

Prix de référence du bois d'oeuvre résineux septembre et ventes de maisons neuves aux États-Unis août : 2022

Le prix de vente médian a chuté pour la première fois depuis de nombreux mois, en baisse de seulement -0,6 % à 436 800 $ US, contre 439 000 $ US en juillet. Le prix d'août est en baisse de -7,4 % par rapport à il y a un an, quand il était de 404 300 $. Il est important de noter que les prix des maisons neuves aux États-Unis ont fortement augmenté tout au long de 2021 et la majeure partie de cette année à ce jour.

Quant à ces prix du bois, par rapport à la même semaine l'an dernier, alors qu'il était de 510 $ US mfbm, le prix de Western Spruce-Pine-Fir 2x4 #2&Btr KD (RL) pour la semaine se terminant le 23 septembre 2022 était en hausse de + 10 $ , soit +2 %. Comparé à il y a deux ans, quand il était de 960 $, le prix de cette semaine est en baisse de -440$, soit -46%.

Prix de référence du bois d'oeuvre résineux : septembre 2022

