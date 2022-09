Satellogic signe un accord de trois ans avec le gouvernement albanais pour un accès à une constellation de satellites dédiés





Satellogic Inc. (NASDAQ : SATL), un leader de la collecte de données d'observation de la terre (OT) à résolution inférieure au mètre, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord de trois ans avec le gouvernement albanais en vue de développer une constellation de satellites dédiés. Ce programme unique résulte du modèle de « constellation en tant que service » de Satellogic et fournira à l'Albanie des capacités de réaction avec l'imagerie satellitaire pour l'ensemble de son territoire souverain.

L'offre unique de Satellogic permet aux gouvernements municipaux, étatiques et nationaux de gérer une flotte de satellites au-dessus d'une zone d'intérêt spécifique et de développer un programme d'imagerie OT avec une fréquence, une résolution et un coût inégalés. Satellogic permettra à l'Albanie de traiter de questions urgentes concernant la gestion agricole, les cultures illégales, les activités de construction illégales, la gestion de la circulation, la surveillance des incendies de forêt, la sécurité aux frontières et la surveillance environnementale grâce à des images de haute qualité, avec une capacité à l'échelle nationale et à moindre coût.

L'Albanie bénéficiera d'un accès prioritaire à deux satellites, qui seront baptisés « Albania-1 » et « Albania-2 », qui devraient rejoindre la flotte de Satellogic lors de son prochain lancement de satellites avec SpaceX.

« Avec la constellation de satellites dédiés, Satellogic accélérera la participation de l'Albanie dans la nouvelle économie spatiale. Par ailleurs, ces satellites offriront une perception sans précédent de la situation dans l'ensemble du pays grâce aux meilleures données provenant de l'espace », a déclaré Emiliano Kargieman, PDG et cofondateur de Satellogic. « L'Albanie ambitionne d'augmenter sa participation dans la communauté spatiale en tirant parti de la puissance de l'imagerie satellitaire haute résolution, et nous sommes enthousiasmés à l'idée de soutenir les ambitions du pays ainsi que ses obligations en tant que membre de l'OTAN ».

Grâce à l'infrastructure Cloud de Satellogic, l'Albanie aura accès à des tâches réactives, à des analyses et à la diffusion d'idées et d'informations critiques. Satellogic facilitera la formation de spécialistes de la télédétection au sein du gouvernement albanais, afin de contribuer à l'analyse et à la diffusion de produits dérivés des satellites auprès de divers ministères dans le pays, et à développer les capacités de l'économie spatiale albanaise.

L'annonce d'aujourd'hui fait suite à la récente annonce par Satellogic d'un contrat pour surveiller toutes les zones protégées infranationales sur la planète via le nouveau programme juridictionnel GREEN+. Dans le cadre de cet accord, Satellogic collectera des images satellitaires haute résolution au-dessus de toutes les forêts de la terre jusqu'en 2025, permettant aux individus et aux organisations de suivre avec précision la conformité des juridictions signataires afin d'éviter la déforestation.

À propos de Satellogic

Fondée en 2010 par Emiliano Kargieman et Gerardo Richarte, Satellogic (NASDAQ : SATL) est la première entreprise géospatiale verticalement intégrée, produisant des résultats réels avec des informations à l'échelle planétaire. Satellogic construit et améliore continuellement la première plateforme d'observation de la terre, évolutive et entièrement automatisée, ayant la capacité de recartographier la planète entière, à la fois à haute fréquence et en haute résolution, en fournissant des solutions accessibles et abordables aux clients.

La mission de Satellogic est de démocratiser l'accès aux données géospatiales d'images haute résolution et à des analyses via sa plateforme d'information pour aider à résoudre les problèmes mondiaux les plus urgents, notamment le changement climatique, l'approvisionnement énergétique et la sécurité alimentaire. En utilisant sa technologie d'imagerie terrestre brevetée, Satellogic exploite la puissance de l'observation de la terre pour fournir des informations planétaires de haute qualité au coût le plus bas du secteur.

Avec plus d'une décennie d'expérience dans l'espace, Satellogic dispose d'une technologie éprouvée et d'une solide expérience dans la fourniture au juste prix de satellites en orbite et de données haute résolution aux clients.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » au sens des lois fédérales américaines sur les valeurs mobilières. Les termes « anticiper », « penser », « continuer », « estimer », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « planifier », « possible », « potentiel », « prédire », « projeter », les termes au conditionnel et les expressions similaires pourraient permettre d'identifier les énoncés prospectifs, mais l'absence de ces termes ne signifie pas qu'une déclaration n'est pas de nature prospective. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur les convictions et attentes actuelles de Satellogic concernant les développements futurs et leurs répercussions potentielles sur Satellogic, et incluent des déclarations concernant les stratégies de Satellogic, ses opportunités futures, ainsi que les applications commerciales et gouvernementales de la technologie de Satellogic. Les énoncés prospectifs sont des prévisions, projections et autres déclarations relatives à des événements futurs qui sont fondées sur les attentes et hypothèses actuelles, ils sont par conséquent soumis à des risques et à des incertitudes. Ces énoncés sont basés sur diverses hypothèses, identifiées ou non dans le présent communiqué de presse. Ces énoncés prospectifs sont fournis à titre indicatif uniquement et ne sont pas destinés à servir, ni à être invoqués par un investisseur en tant que garantie, assurance, prévision ou déclaration définitive de fait ou de probabilité. Les événements et circonstances réels sont difficiles ou impossibles à prévoir et différeront des hypothèses. De nombreux événements et circonstances réels échappent au contrôle de Satellogic. De nombreux facteurs sont susceptibles d'entraîner un écart notable entre les événements futurs réels et ceux figurant dans les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse, parmi lesquels : (i) la capacité de Satellogic à développer sa constellation et à le faire selon son calendrier prévu, (ii) la capacité de Satellogic à continuer de répondre aux attentes en matière de qualité d'image, à continuer d'améliorer les capacités de son réseau de satellites et à continuer d'offrir des données économiques supérieures, (iii) la capacité de Satellogic à devenir ou rester un leader dans son secteur, (iv) le nombre d'applications commerciales pour les produits et services de Satellogic, (v) la capacité de Satellogic à traiter toutes les applications commerciales de l'imagerie satellitaire, les évolutions dans les secteurs concurrentiels et hautement régulés dans lesquels Satellogic exerce ses activités, les variations de la performance opérationnelle chez les concurrents et les modifications des lois et règlements affectant les activités de Satellogic, (vi) la capacité à mettre en oeuvre les plans d'affaires, les prévisions et autres attentes, et à identifier et réaliser des opportunités supplémentaires, (vii) le risque de ralentissements dans le secteur des services de lancements commerciaux, des satellites et des engins spatiaux, (viii) le risque que Satellogic et ses collaborateurs actuels et futurs ne réussissent pas à développer et commercialiser les produits ou services de Satellogic, ou subissent d'importants retards pour ce faire, (ix) le risque que des fournisseurs ou fabricants tiers ne parviennent pas à s'acquitter de leurs obligations entièrement et en temps voulu, (x) le risque de responsabilité, du fait des produits ou de poursuites ou procédures réglementaires en rapport avec les produits et services de Satellogic, et (xi) le risque que Satellogic ne parvienne pas à sécuriser ou protéger sa propriété intellectuelle. La liste de facteurs susmentionnée n'est pas exhaustive. Vous devriez examiner attentivement les facteurs susmentionnés, ainsi que les autres risques et incertitudes décrits dans la section « Risk Factors » du rapport annuel de Satellogic sur formulaire 20-F et dans les autres documents déjà déposés ou qui seront déposés de temps à autre par Satellogic auprès de la Commission américaine des valeurs mobilières et boursières (« SEC »). Ces dépôts identifient et abordent d'autres risques et incertitudes importants, susceptibles de créer un écart notable entre les événements et résultats réels et ceux contenus dans les énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne sont valables qu'à la date de leur publication. Les lecteurs sont avertis de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs et Satellogic décline toute obligation de mettre à jour ou réviser ces énoncés prospectifs, et n'a pas l'intention de le faire, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou pour toute autre raison. Satellogic ne peut donner aucune garantie que ses prévisions se concrétiseront.

