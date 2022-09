/R E P R I S E -- Joyce Echaquan - Conférence de presse sur le dépôt de la poursuite civile/





MONTRÉAL, le 28 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Les proches de Joyce Echaquan et leur procureur, Me Patrick Martin-Ménard, invitent les médias à une conférence de presse jeudi le 29 septembre 2022 à 10h30 pour présenter les grandes lignes de la poursuite civile intentée par la famille. Le Grand Chef de la Nation Atikamekw, Constant Awashish, et le Chef de la communauté de Manawan, Sipi Flamand, seront également présents.

Date et heure : 29 septembre 2022, 10h30

Adresse : Centre St-Pierre, 1212 rue Panet, Montréal QC

English comments will be available.

