Canopy Growth annonce la cession de ses activités de vente au détail canadiennes





La décision appuie les objectifs stratégiques de l'entreprise, dont la rationalisation de ses activités canadiennes, l'atteinte de la rentabilité et l'offre d'un portefeuille axé sur des marques haut de gamme aux consommateurs.

SMITHS FALLS, ON, le 29 sept. 2022 /CNW/ - Canopy Growth Corporation (« Canopy Growth » ou la « Société ») (TSX: WEED) (NASDAQ: CCG) a annoncé aujourd'hui que la Société a conclu des ententes pour céder ses activités de vente au détail dans l'ensemble du Canada, ce qui comprend les magasins exploités sous les enseignes Tweed et Tokyo Smoke. L'annonce renforce la volonté de la Société de progresser sur la voie de la rentabilité en tant qu'entreprise axée sur les marques de cannabis et les produits de consommation courante haut de gamme.

La Société a conclu une entente (la « transaction avec OEGRC ») avec OEG Retail Cannabis (« OEGRC »), une partenaire licenciée de Canopy Growth possédant et exploitant actuellement les magasins franchisés Tokyo Smoke de la Société en Ontario. Dans le cadre de cette entente, OEGRC a convenu d'acquérir tous les magasins de Canopy Growth à l'extérieur de l'Alberta, ainsi que toute la propriété intellectuelle relative à Tokyo Smoke. La Société a également conclu une entente (la « transaction avec FOUR20 ») avec 420 Investments Ltd. (« FOUR20 ») selon laquelle FOUR20 a convenu d'acquérir la propriété de cinq emplacements de vente au détail en Alberta. La conclusion de la transaction avec OEGRC et de la transaction avec FOUR20 est soumise aux approbations réglementaires et aux autres conditions habituelles de conclusion.

« Nous entamons la prochaine étape essentielle pour faire de Canopy une chef de file du cannabis et des produits de consommation courante haut de gamme, tout en faisant progresser la stratégie d'investissement de la Société dans l'innovation et la distribution de produits afin de stimuler la croissance du chiffre d'affaires dans le marché récréatif canadien », a déclaré David Klein, directeur général de Canopy Growth. « En concluant ces ententes avec des organisations qui possèdent une expertise éprouvée en matière de vente au détail du cannabis, nous assurons la continuité pour les consommateurs et les membres de l'équipe. Grâce à l'excellence de la direction dont OEGRC et FOUR20 ont fait preuve, ces entreprises continueront d'offrir aux consommateurs canadiens des expériences de grande qualité en magasin, essentielles à la réussite dans une nouvelle industrie. »

Les épargnes opérationnelles réalisées grâce à ces transactions devraient permettre à Canopy de réaliser des économies des coûts de vente, généraux et administratifs plus près de la limite supérieure de la fourchette cible annualisée prévue dans le cadre des mesures de réduction des coûts annoncées le 26 avril 2022.

Aperçu de la transaction avec OEGRC :

Une fois la transaction conclue, OEGRC fera l'acquisition de 23 magasins Tokyo Smoke et Tweed au Manitoba , en Saskatchewan et à Terre-Neuve-et- Labrador .

, en et à Terre-Neuve-et- . Dans le cadre de la transaction avec OEGRC, la marque Tokyo Smoke sera transférée à OEGRC et tous les magasins achetés qui affichent actuellement la marque Tweed changeront de nom de marque.

Le contrat-cadre de franchise entre la Société et OEGRC, au titre duquel cette dernière exploite des licences de la marque Tokyo Smoke en Ontario , sera résilié à la clôture de la transaction avec OEGRC.

Aperçu de la transaction avec FOUR20 :

FOUR20, un détaillant de cannabis titulaire de licence, achètera cinq des magasins de la Société en Alberta . Après la conclusion de la transaction avec FOUR20, ces magasins seront rebaptisés sous son enseigne de vente au détail.

Tous les membres de l'équipe travaillant en magasin les emplacements en cours d'acquisition verront leur contrat de travail maintenu avec OEGRC et FOUR20 en attendant la conclusion de ces transactions.

En plus des cessions susmentionnées, le contrat-cadre de licence entre Canopy Growth et Alimentation Couche-Tard inc. concernant l'utilisation de la marque Tweed pour les magasins de détail traditionnels en Ontario a également été résilié.

Canopy Growth continuera de posséder et d'exploiter la marque Tweed, y compris un vaste portefeuille d'options de fleurs traditionnelles, de préroulés et de produits prêts à déguster, alors que la Société cherche à offrir aux Canadiens de nouvelles façons d'interagir avec l'une des marques ayant la plus grande influence sur l'industrie.

À propos de Canopy Growth Corporation

Canopy Growth (TSX:WEED, NASDAQ:CGC) est une entreprise mondiale de produits de consommation diversifiés à base de cannabis et de cannabinoïdes, animée par la passion d'améliorer la vie, de mettre fin à la prohibition et de renforcer les collectivités en libérant le plein potentiel du cannabis. En misant sur les connaissances des consommateurs et l'innovation, nous offrons différentes variétés de produits sous forme de fleurs séchées, d'huiles, de gélules, de boissons infusées, de produits comestibles et topiques de grande qualité, ainsi que des vaporisateurs de Canopy Growth et du chef de file de l'industrie Storz & Bickel. Notre marque médicale mondiale, Spectrum Therapeutics, offre une gamme complète de produits à l'aide de son système de classification par couleurs et est un chef de file sur le marché canadien et allemand. Canopy Growth a fait son entrée sur le marché de la santé et du bien-être des consommateurs dans des marchés clés, dont le Canada, les États-Unis et l'Europe, grâce à BioSteel Sports Nutrition et à This Works Skin and Sleep Solutions. Nous avons également introduit d'autres produits dérivés du chanvre aux États-Unis par l'entremise de nos marques First & Free et Martha Stewart CBD. La Société a établi un partenariat avec Constellation Brands, un chef de file du marché de l'alcool figurant dans le Fortune 500. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.canopygrowth.com.

Avis concernant les informations prospectives

Le présent communiqué contient des « énoncés prospectifs » au sens attribué dans la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et de l'« information prospective » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Souvent, mais pas toujours, les énoncés prospectifs se reconnaissent à l'emploi d'expressions comme « planifie », « s'attend à », « ne s'attend pas à », « est attendu », « estime », « a l'intention de », « anticipe », « n'anticipe pas », « croit », ou d'autres expressions similaires, et stipulent que certaines mesures, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « devraient » ou « vont » être prises, survenir ou être obtenus. Les énoncés prospectifs ou l'information prospective comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels de la Société ou de ses filiales diffèrent considérablement de ceux avancés ou suggérés dans les énoncés prospectifs ou l'information prospective contenue dans ce communiqué. Des exemples de tels énoncés et de telles informations comprennent les énoncés concernant la conclusion de la transaction avec OEGRC; la conclusion de la transaction avec FOUR20; les avantages et les économies de coûts escomptés des transactions avec OEGRC et avec FOUR20; et les attentes à l'égard d'autres facteurs économiques, commerciaux ou concurrentiels.

Les risques, les incertitudes et les autres facteurs entrant en ligne de compte dans cette information prospective pourraient porter en réalité les événements, les résultats, le rendement, les perspectives et les possibilités à différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans une telle information prospective, y compris l'incertitude inhérente aux prévisions; le détournement du temps de la direction sur les questions liées aux transactions avec OEGRC et avec FOUR20; les attentes concernant les investissements futurs, la croissance à venir et l'expansion des activités; les risques liés à la réglementation et à l'octroi de licences; les changements dans les conditions économiques ou commerciales et les politiques générales, y compris les changements au sein des marchés financiers et boursiers et les répercussions de la hausse des taux d'inflation; les risques liés à la législation et à la réglementation de l'industrie du cannabis, y compris quant au cadre réglementaire mondial et aux mesures d'application de la loi concernant le cannabis, aux risques politiques et aux risques associés aux changements réglementaires; les risques liés aux lois sur la lutte contre le blanchiment d'argent; le respect des nombreux règlements gouvernementaux et l'interprétation de nombre de lois, de règlements et de politiques; l'opinion et la perception du grand public sur l'industrie du cannabis; et les autres risques contenus dans les documents publics de la Société déposés auprès des organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières et disponibles dans le profil de la Société sur SEDAR à www.sedar.com et auprès de la United States Securities and Exchange Commission (Commission des valeurs mobilières des États-Unis) par l'intermédiaire d'EDGAR à www.sec.gov/edgar, y compris dans le rapport annuel de la Société sur le formulaire 10-K pour l'exercice se terminant le 31 mars 2022.

En ce qui a trait aux énoncés prospectifs et à l'information prospective, la Société a fourni ces énoncés et cette information en se fondant sur certaines hypothèses qu'elle croit être raisonnables actuellement. Même si la Société croit que les hypothèses et les facteurs utilisés pour préparer les énoncés prospectifs ou l'information prospective dans ce communiqué sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment à ces renseignements et aucune garantie n'est fournie que ces événements se produiront dans les délais divulgués ou même qu'ils se produiront ou non. Si un ou plusieurs de ces incertitudes ou de ces risques susmentionnés se matérialisent, ou si les hypothèses sous-jacentes à l'information prospective s'avèrent inexactes, les résultats réels pourraient varier considérablement par rapport à ceux qui sont décrits dans le présent document comme prévus, planifiés, crus, estimés ou attendus. Bien que la Société ait tenté de déterminer les risques, les incertitudes et les facteurs importants susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement, il pourrait exister d'autres facteurs qui feront en sorte que les résultats ne soient pas ceux prévus, estimés ou voulus. Les énoncés prospectifs et l'information prospective contenus dans le présent communiqué sont formulés en date du présent communiqué, et la Société décline toute obligation de mettre à jour publiquement ces énoncés prospectifs ou cette information prospective, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l'y obligent.

