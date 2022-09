Nouvelles installations stratégiques et modernes pour Groupe Colabor





BOUCHERVILLE, Québec, 29 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Colabor Inc. (TSX : GCL) («?Colabor?» ou la «?Société?»), chef de file en distribution de produits alimentaires et produits connexes desservant les marchés du Québec et du Canada atlantique, annonce aujourd'hui qu'il déménagera son siège social et son entrepôt situés à Boucherville d'ici la fin 2023 dans de nouvelles installations à l'Écoparc industriel de Saint-Bruno-de-Montarville, à proximité de son emplacement actuel. Les nouveaux locaux industriels seront plus modernes, mieux situés pour les opérations, en plus d'offrir un milieu de travail stimulant et optimal au bien-être des employés.



«?Voilà plus de 60 ans que Colabor est en affaires. L'annonce d'aujourd'hui marque le début d'un nouveau chapitre de notre histoire alors que nous nous donnons les moyens d'accélérer la réalisation de notre plan stratégique, a déclaré Louis Frenette, Président et Chef de la direction de Colabor. Ce virage profitera non seulement à Colabor et nos employés, mais aussi à tous nos clients et partenaires?».

Un bâtiment qui répond aux besoins actuels et futurs de Colabor

Les locaux développés par le Groupe Montoni et loués par Colabor font l'objet d'une entente à long terme et répondent en tous points aux besoins de l'entreprise. Situés stratégiquement à l'intersection de l'autoroute 30 et de la route 116, près des transports en commun, notamment de la gare de train de Saint-Bruno, les nouvelles installations viseront les certifications LEED et Net Zéro Carbone et offriront une multitude de services prisés des travailleurs de l'Écoparc industriel.

«?Le bien-être de nos employés et la satisfaction de nos clients sont au coeur de ce projet porteur et inspirant, le tout s'inscrivant dans un projet immobilier écoresponsable offrant de belles opportunités de croissance », ajoute M. Frenette.

Le déménagement des installations, prévu pour le quatrième trimestre de 2023, constitue un projet stratégique important pour Colabor. L'entreprise s'est engagée dans une planification rigoureuse et structurée afin d'assurer la meilleure transition pour tous.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué comprend des énoncés que l'on pourrait voir comme des énoncés prospectifs qui témoignent des opinions ou des attentes actuelles de Groupe Colabor Inc. en ce qui a trait à son rendement, à l'exploitation de son entreprise et aux événements futurs. Ces énoncés sont assujettis à des risques, incertitudes et hypothèses, à l'analyse de la structure d'endettement et des solutions de rechange disponibles et aux risques mentionnés dans la notice annuelle de la Société disponible sous le profil de la Société sur SEDAR (www.sedar.com). Ces énoncés ne constituent pas des garanties du rendement futur, si bien que les résultats réels, la réalité et les événements pourraient en différer considérablement. La Société ne se voit aucunement obligée de mettre à jour ces énoncés prospectifs en fonction des changements que connaissent les croyances, estimations et opinions de la direction ou d'autres facteurs, sauf si la loi l'exige.

À propos de Colabor

Colabor est un distributeur et grossiste de produits alimentaires et connexes desservant les créneaux de l'hôtellerie, de la restauration et de marché des institutions ou «?HRI?» au Québec et dans les provinces de l'Atlantique, ainsi que celui au détail. L'établissement de Boucherville abrite le siège social du groupe et ses activités de vente en gros y sont coordonnées. Colabor exploite également d'autres installations dans la province de Québec à partir desquelles il mène à bien ses activités de distribution. À travers ces deux secteurs, Colabor offre une gamme de produits alimentaires spécialisés notamment poissons frais et fruits de mer, viandes ainsi que des produits alimentaires et connexes à travers les activités de Distribution Broadline.

