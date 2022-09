Avis aux médias - Les ministres tiendront un point de presse concernant l'ouragan Fiona





OTTAWA, ON, le 28 sept. 2022 /CNW/ - L'honorable Anita Anand, ministre de la Défense nationale, l'honorable Sean Fraser, ministre de l'immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, l'honorable Joyce Murray, ministre des Pe?ches, des Oce?ans et de la Garde co?tie?re canadienne, l'honorable Gudie Hutchings, ministre du Développement économique rural, et Francis Drouin, Secrétaire parlementaire du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, tiendront un point de presse concernant l'ouragan Fiona. ?ches, des Oce?ans et de la Garde co?tie?re canadienne, l'honorable Gudie Hutchings, ministre du Développement économique rural, et Francis Drouin, Secrétaire parlementaire du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, tiendront un point de presse concernant l'ouragan Fiona.

Le point de presse se tiendra virtuellement.

Date : le 29 septembre 2022

Heure : 8 h 00 HAE

Notes à l'intention des médias :

Les représentants des médias qui souhaitent couvrir cet événement doivent être accrédités par la Tribune de la presse parlementaire. Les médias qui ne sont pas membres de la Tribune de la presse peuvent communiquer par courriel avec [email protected] pour demander un accès temporaire.

Une ligne de téléconférence est également mise à la disposition des représentants des médias qui souhaitent seulement écouter l'événement.

Numéros à composer pour participer (mode écoute seulement) :

Local : 613-954-9003

Sans frais : 1-866-206-0153

Code d'accès : 2136355#

SOURCE Ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivite?s

Communiqué envoyé le 28 septembre 2022 à 18:20 et diffusé par :