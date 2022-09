Avis aux médias - Le secrétaire parlementaire de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, Francis Drouin, annoncera des initiatives visant à réduire la perte et le gaspillage alimentaires, au nom du ministre Guilbeault





GATINEAU, QC, le 28 sept. 2022 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le secrétaire parlementaire de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, Francis Drouin, au nom du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Steven Guilbeault, annoncera des initiatives visant à réduire la perte et le gaspillage alimentaires.

Activité : Annonce virtuelle

Date : Le jeudi 29 septembre 2022

Heure : 11 h 45 (HAE)

Lieu : Webdiffusion en direct sur Facebook

Les représentants des médias qui souhaitent poser des questions après la présentation sont priés de communiquer avec l'équipe des Relations avec les médias d'Environnement et Changement climatique Canada.

Page Twitter d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook d'Environnement et Changement climatique Canada

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Communiqué envoyé le 28 septembre 2022 à 17:32 et diffusé par :