Chemin de Touraine, à Sainte-Julie - Remplacement d'un ponceau durant la semaine du 3 octobre

La santé et la sécurité de la population canadienne, la protection de notre environnement et l'avancement de la réconciliation avec les peuples autochtones sont prioritaires pour le gouvernement du Canada. Aujourd'hui, l'honorable Helena Jaczek,...

Aujourd'hui, Postes Canada a dévoilé quatre nouveaux timbres qui suscitent sensibilisation et réflexion sur l'histoire tragique des pensionnats autochtones et le besoin de guérison et de réconciliation. Ces timbres seront émis le 29 septembre, la...