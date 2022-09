La ville de Las Vegas collabore avec NTT pour déployer le plus grand réseau privé des États-Unis





NTT Ltd., l'une des principales entreprises mondiales d'infrastructures et de services informatiques a annoncé aujourd'hui lors du Mobile World Congress 2022 (MWC) à Las Vegas, Nevada, une extension d'un réseau privé 5G (P5G) pour la ville de Las Vegas (CoLV). Le projet consiste à déployer et à approvisionner la P5G de NTT pour construire le réseau privé le plus étendu des États-Unis.

L'objectif consiste à ce que le réseau serve de plateforme ouverte à la disposition des entreprises locales, du gouvernement et des établissements d'enseignement pour déployer des solutions innovantes qui enrichissent la vie des citoyens et des visiteurs de Las Vegas. NTT travaille avec des partenaires pour plus que doubler le nombre de points d'accès au réseau (PA) dans toute la ville de Las Vegas. Contrairement à la plupart des déploiements CBRS (Citizens Broadband Radio Spectrum), effectués à l'intérieur d'un bâtiment ou d'installations industrielles, ce réseau s'étend sur les espaces publics. Il s'agit également du premier réseau de cette taille ouvert aux points d'accès et aux dispositifs d'utilisateurs finaux de tiers. Las Vegas est donc en bonne voie de devenir un hub technologique pour les citoyens et les organisations de la ville.

« Le réseau de la ville de Las Vegas stimulera l'innovation et deviendra un modèle pour les villes et les entreprises du monde entier. Une fois mis en oeuvre, il s'agira du plus grand déploiement CBRS de réseau municipal ouvert aux États-Unis », a déclaré Shahid Ahmed, vice-président directeur général du groupe New Ventures and Innovation chez NTT Ltd. « Avec le soutien des services sur mesure de NTT, les organisations locales peuvent utiliser leurs propres dispositifs et développer leurs applications sur le réseau. Dans toute la ville, les habitants et les visiteurs bénéficieront d'une connectivité, d'une sûreté et d'une sécurité améliorées, ainsi que d'un accès aux soins de santé et à d'autres services essentiels ».

Grâce à son réseau ouvert et intelligent, NTT peut personnaliser les services réseau pour répondre aux différentes exigences des applications existantes et nouvellement créées, qu'il s'agisse de solutions complètes, périphériques ou intelligentes. Parmi les premiers cas d'utilisation, citons les domaines suivants :

Enseignement : amélioration de la connectivité et des applications d'apprentissage à distance pour les étudiants du district scolaire du comté de Clark.

amélioration de la connectivité et des applications d'apprentissage à distance pour les étudiants du district scolaire du comté de Clark. Securité : systèmes de surveillance intelligents, notamment des caméras avec détecteur de mouvement, dans les parcs, sur les sites d'événements, dans les zones embouteillées et dans d'autres emplacements de la ville pour aider les forces de l'ordre.

systèmes de surveillance intelligents, notamment des caméras avec détecteur de mouvement, dans les parcs, sur les sites d'événements, dans les zones embouteillées et dans d'autres emplacements de la ville pour aider les forces de l'ordre. Santé : une meilleure connectivité pour les résidents permettant un accès à davantage de services, comme la télésanté.

La municipalité de la ville de Las Vegas, ses parties prenantes et le monde des affaires bénéficieront des capacités d'un réseau P5G, notamment d'une latence ultra-faible, d'une plus grande fiabilité, d'une très grande capacité, d'une sécurité sans faille et d'une gestion flexible. À mesure que d'autres cas d'utilisation se présenteront, le réseau se transformera en un cadre de source de revenus pouvant améliorer le budget municipal tout en soutenant la maintenance, l'expansion et l'amélioration du réseau. Ce modèle de réseau, ainsi que les nouveaux services et applications lancés dans CoLV, peuvent être appliqués et commercialisés respectivement dans toutes les villes des États-Unis.

« Notre objectif vise toujours à faire de la ville de Las Vegas la meilleure communauté possible de résidents et de visiteurs, et cela passe par l'amélioration de l'enseignement, du développement de la main-d'oeuvre et de la sécurité », a déclaré Michael Sherwood, responsable de l'innovation pour la ville de Las Vegas. « Pour ce faire, il était indispensable d'étendre nos capacités sans fil et notre connectivité dans toute la ville et c'est pourquoi le choix de la ville de Las Vegas s'est porté sur NTT. Grâce à son large éventail de capacités, NTT donne la possibilité à la ville de Las Vegas de devenir un important hub technologique avec une base économique solide ».

Chef de file d'un projet multipartite et multiphase pour CoLV, NTT fournit sa plateforme P5G, qui englobe le réseau LTE/5G en tant que service intégrant la sécurité, le contrôle et la confidentialité dès la conception et permettant aux entreprises et autres clients de sécuriser, d'étendre et de segmenter leurs réseaux en toute flexibilité. Le fournisseur de technologie de réseau local (LAN) P5G, Celona, travaille avec NTT sur ce projet. L'un des apports de Celona se traduit par un modèle opérationnel défini par logiciel qui peut suivre les indicateurs de performance clés pour un écosystème ouvert de fournisseurs de dispositifs et d'applications leaders sur le marché. « Nous sommes très heureux de notre collaboration avec NTT qui nous donne la possibilité d'offrir une souplesse et une efficacité opérationnelles uniques aux utilisateurs finaux du réseau P5G en expansion de la ville de Las Vegas », a déclaré Rajeev Shah, fondateur et CEO de Celona.

Las Vegas a démarré un partenariat avec NTT en 2018 pour tirer profit des solutions intelligentes de NTT afin d'améliorer la sécurité, la connaissance situationnelle, les embouteillages et la conduite à contresens dans la ville à l'aide de capteurs, de l'IoT, du big data et de l'analyse prédictive. En 2020, NTT et CoLV ont annoncé l'expansion du Accelerate Smart Project pour inclure des cas s'utilisation Smart Park dans différents emplacements, ce qui a contribué à améliorer la sécurité publique et à offrir une meilleure expérience aux citoyens et aux visiteurs. Les solutions intelligentes de NTT ont fait de Las Vegas une véritable ville intelligente et ont contribué à créer un environnement plus sûr, plus inclusif et plus durable. Le déploiement d'applications sur un réseau ouvert reposant sur la technologie P5G est une première sur le marché en matière d'ouverture et d'ampleur. L'un des premiers avantages dont bénéficieront les citoyens après le déploiement dans la ville est l'expansion de NTT Smart Solutions dans de nouveaux parcs qui continueront à fournir des services supplémentaires en matière de sécurité et de parcs.

En tant que premier sponsor de la vitrine 5G d'Industry City au MWC, NTT est enthousiaste à l'idée de donner vie à des technologies de pointe qui refondent les possibilités d'un avenir connecté. Pour en savoir plus sur les capacités de NTT en matière d' edge computing et de 5G privée ainsi que sur le travail de l'entreprise avec CoLV, vous pouvez aller sur son stand W1 410, du 28 au 30 septembre, ou assister au discours inaugural Viva Tech Vegas, où Shahid Ahmed sera rejoint par le CIO de CoLV et le CEO de Boingo Wireless pour discuter de l'évolution technologique de la ville elle-même. Voir les coordonnées ci-dessous.

