AVIS AUX MÉDIAS - CONVOCATION À LA PREMIÈRE DE LIBRES DANS LE CADRE D'XPLOR 2022





ROUYN-NORANDA, QC, le 28 sept. 2022 /CNW Telbec/ - L'Association de l'exploration minière du Québec (AEMQ) invite les représentants des médias à assister à la soirée de lancement du documentaire LIBRES, le 6 octobre 2022, au congrès Xplor, à Montréal.

DOCUMENTAIRE LIBRES

Le documentaire LIBRES est un projet de l'AEMQ en partenariat avec Mines Agnico Eagle Limitée - Exploration et l'Ordre des géologues du Québec.

La première du documentaire sera diffusée lors de la soirée de lancement le 6 octobre 2022, de 18 h à 19 h 30, dans le cadre d'Xplor, dans la salle Saint-Antoine de l'hôtel Le Westin Montréal.

Durant cette présentation, réservée aux participants d'Xplor et aux représentants des médias, on exposera le quotidien de géologues et de techniciens en géologie. Vous pourrez découvrir le mode de vie des travailleurs du domaine de l'exploration minière et vous laisser inspirer par une carrière exaltante. Parce que l'avenir de l'exploration durable et responsable des ressources minérales au Québec passe par la relève et son désir d'aller plus loin.

Susciter l'intérêt de la relève pour les métiers de l'exploration minière est l'objectif principal du projet. Il vise à éveiller de nouvelles vocations dans ce secteur en inspirant les nouvelles générations à faire partie, à leur tour, de la filière minérale québécoise.

CONGRÈS XPLOR

Le congrès Xplor, organisé par l'AEMQ, est un événement annuel qui rassemble les acteurs de la filière québécoise de l'exploration minière sous un même toit. Toute l'industrie se réunit pour réseauter, faire le point et préparer son avenir. Comme chaque année, la programmation du congrès comprend de beaux événements, qui devraient retenir l'attention des médias.

Le mercredi 5 octobre 2022 se tiendra le déjeuner-réseautage organisé par Women in Mining (WIM) et Young Mining Professionals (YMP). Les participants discuteront du problème du recrutement au sein des entreprises d'exploration minière au Québec en abordant différentes pistes de solution entre relève et immigration, avec la participation de panélistes et de professionnels.

En fin de journée, à partir de 18 h, aura lieu la soirée du Gala Reconnaissance, qui vise à célébrer et à souligner le travail d'exception des intervenants du secteur de l'exploration minière qui se démarquent par leur dynamisme et leur esprit d'entreprise.

Le lendemain, soit le 6 octobre 2022, aura lieu le dîner-discussion avec Mathieu Savard et la grande chef de la Nation crie, Mandy Gull-Masty. Les participants échangeront sur les bonnes pratiques en matière de relations avec les communautés lors de cette heure animée par Chantal Hamelin du Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue.

D'autres événements sont prévus à la programmation entre les nombreuses conférences et les ateliers.

À PROPOS DE L'ASSOCIATION DE L'EXPLORATION MINIÈRE DU QUÉBEC (AEMQ)

L'AEMQ est une association professionnelle et industrielle représentant les intervenants dans le domaine de l'exploration minière au Québec. Fondée en 1975, l'Association a comme mission de promouvoir l'exploration durable et responsable des ressources minérales du Québec et leur contribution essentielle à l'économie québécoise. Elle rassemble 1 200 membres individuels. L'Association organise annuellement Xplor, un congrès qui rassemble la filière minérale québécoise. L'événement se tiendra à Montréal du 3 au 6 octobre 2022.

