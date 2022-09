Tigo Energy dépasse un térawattheure d'énergie solaire photovoltaïque surveillée en Europe





Tigo Energy, Inc., le principal fournisseur de Flex MLPE (Module Level Power Electronics) de l'industrie solaire, a annoncé aujourd'hui que la fonction de surveillance d'énergie solaire de la solution Tigo Energy Intelligence a enregistré plus d'un térawattheure d'énergie photovoltaïque générée par les systèmes de clients sur le marché européen. Fondée sur la famille Tigo TS4 de produits MLPE, la solution Energy Intelligence rapporte une surveillance de haute précision au niveau du module d'installations solaires.

Avec des installations photovoltaïques à travers l'Europe qui devraient augmenter de 40 GW en 2022, le solaire continue de prendre une position de leader comme méthode de production d'énergie propre favorite dans toute la région. Avec la solution Tigo Energy Intelligence (EI), une plateforme numérique complète conçue pour optimiser l'expérience de l'installateur, de la mise en service à l'exploitation et à la maintenance (O&M), les installateurs solaires, les propriétaires d'actifs et les propriétaires disposent d'un outil puissant pour surveiller les performances du système jusqu'au module. Lorsqu'ils sont déployés avec le Tigo TS4-A-O, les clients Tigo peuvent également voir rapidement la quantité d'énergie récupérée produite par leurs systèmes solaires.

« Il n'y a pas de meilleur moyen d'atténuer la discordance ou l'ombrage des modules et de suivre les performances des modules individuels qu'en déployant l'optimiseur Tigo TS4-A-O avec le kit CCA », déclare Jordi Palet Martinez, développeur solaire, PDG et CTO chez The IPv6 Company. « Tigo offre une grande flexibilité de conception, est facile à installer et, comme l'ont démontré les nombreux ménages voisins qui ont emboîté le pas après avoir vu les résultats d'une installation, offre le type de fonctionnalités intelligentes qui offrent une valeur considérable aux clients de produits solaires. »

L'installation résidentielle initiale de The Ipv6 Company se trouvait à Galapagar, près de Madrid. Ce système de 9,5 kW dessert à la fois le domicile et le bureau avec un petit centre de données. Le toit en terrasse et la dynamique d'ombrage de la structure ont fait des optimiseurs la solution idéale pour les quinze modules de 375 Wc et le petit centre de données est bien adapté pour une batterie. L'installation comprend deux modules solaires de 400 Wc et sept modules solaires bifaciaux de 410 Wc, un onduleur hybride de remplacement, un système de stockage de 7,5 kWh et le déploiement complet de Tigo TS4-A-O avec kit CCA. Le logiciel Energy Intelligence (EI), avec fonctionnalités brevetées d'énergie récupérée, a démontré que les optimiseurs offrent une amélioration des performances de 26 %. À ce jour, le système a inspiré 12 autres propriétaires du quartier à travailler avec M. Palet Martinez pour passer au solaire.

« Cette étape majeure est devenue une réalité grâce au brillant travail accompli par notre réseau de partenaires de distribution et d'installateurs pour communiquer les avantages tangibles de l'énergie solaire propre et durable et déployer des systèmes de haute qualité », déclare Mirko Bindi, vice-président directeur des ventes et directeur général, EMEA chez Tigo Energy. « Cela souligne en outre l'importance cruciale de la surveillance des données dans les installations photovoltaïques modernes. La visibilité des performances du système est essentielle au succès à plusieurs niveaux, que vous soyez un propriétaire de système visant à optimiser la consommation d'énergie ou un installateur avec un parc complet d'installations à gérer. »

Pour plus d'informations sur les solutions Tigo MLPE pour l'optimisation, la surveillance au niveau du module et l'arrêt rapide, veuillez lire notre dernière étude de cas européenne ou visiter https://www.tigoenergy.com/ts4 pour plus d'informations sur Tigo TS4 Flex MLPE.

À propos de Tigo Energy

Tigo Energy, le leader mondial du Flex MLPE (Module Level Power Electronics), conçoit des produits innovants de conversion et de stockage de l'énergie solaire qui offrent aux clients plus de choix et de flexibilité. La plateforme Tigo TS4 augmente la production solaire, diminue les coûts d'exploitation et améliore la sécurité. Lorsqu'elle est combinée avec la plateforme Tigo Energy Intelligence (EI), elle fournit des informations au niveau du module, du système et du parc pour maximiser les performances solaires et minimiser les coûts d'exploitation. La solution solaire résidentielle Tigo EI, une solution flexible solaire plus stockage pour les installations domestiques, complète le portefeuille de technologies d'énergie solaire de la société. Tigo a été fondée dans la Silicon Valley en 2007 afin d'accélérer l'adoption de l'énergie solaire et son équipe mondiale soutient les clients dont les systèmes produisent de manière fiable des gigawattheures d'énergie solaire sûre sur sept continents. Retrouvez-nous en ligne sur www.tigoenergy.com.

