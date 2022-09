Fintatech annonce le Trading Chart Designer 2.0





Fintatech, une société de développement de logiciels de trading personnalisés et un fournisseur de solutions de haute performance pour le marché des capitaux, ayant pour base un « squelette de plateforme de trading » universel complété par des composants logiciels interconnectés et basés sur des modules adaptés aux besoins du client, annonce des améliorations importantes de sa solution logicielle Trading Chart Designer.

Notre liste actuelle de solutions logicielles de trading est composée de :

- Trading Chart Designer

- Trading Platform Designer

- Trading Data Server

Lisez la suite pour en savoir plus sur les améliorations apportées à Trading Chart Designer 2.0, avec notamment de

nouveaux indicateurs

Sur notre plateforme, les traders peuvent utiliser plus de 130 indicateurs d'analyse technique pour effectuer les analyses de marché les plus fines. Nous continuons à rechercher et à ajouter de nouveaux indicateurs de façon à ce que les traders puissent prendre de meilleures décisions de manière encore plus précise. Nous avons introduit de nombreux nouveaux indicateurs dans la version 2.0 de Trading Chart Designer, notamment des indicateurs de profil de volume, des profils journaliers et des indicateurs de profil de fourchette visible.

Fintatech Scripting 2.0

Fintatech Scripting est un outil permettant aux clients d'écrire leurs propres scripts ; il s'agit essentiellement de robots capables de négocier de manière indépendante. Dans un premier temps, les traders établissent l'ensemble des règles et des stratégies qui seront exécutées par le programme. Dans la version 2.0, nous avons :

un moteur amélioré de backtesting à grande vitesse, développé grâce à la dernière technologie .NET Core ;

ajouté de nouveaux indicateurs et des méthodes de stratégie correspondantes pour faciliter la représentation graphique des indicateurs dans le code de stratégie ;

ajouté de nouvelles mesures de performance et des méthodes d'optimisation ;

plusieurs correctifs et améliorations mineurs.

Fintatech Paper Trading

Tester vos approches, apprendre à trader, mettre en pratique vos capacités et appliquer des informations théoriques n'a jamais été aussi facile et aussi peu risqué. Toutes les décisions et manipulations boursières doivent satisfaire les besoins du marché et les objectifs réels de trading pour que tout soit aussi productif et lucratif que possible pour le trader. Les mêmes objectifs de risque et de rendement, les mêmes limites d'investissement et les mêmes perspectives de trading doivent être calculés pour l'investisseur sur papier et pour le compte existant. Vous pouvez ainsi apprendre et améliorer vos résultats avec Fintatech Paper Trading.

Widget de vue des données fondamentales

L'efficacité et la nécessité de l'analyse fondamentale donnent lieu à des débats houleux. En revanche, les informations de base sur l'entreprise et sa position actuelle sur le marché sont importantes pour toutes sortes d'analyses. Elles seront sans aucun doute utiles lors de la prise de décisions critiques.

C'est pourquoi nous avons intégré à notre plateforme un widget qui affiche les données fondamentales. Désormais, vous pouvez obtenir toutes les informations dont vous avez besoin, allant d'un bref aperçu des activités de l'entreprise à sa capitalisation boursière, en un seul endroit et en un seul clic.

