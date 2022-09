Forge Biologics soutient la production de thérapies géniques avec le lancement de services de fabrication d'ADN plasmidique pour les clients AAV





Forge Biologics, une entreprise de développement et de production sous contrat spécialisée dans la thérapie génique, a annoncé aujourd'hui l'ajout de la production d'ADN plasmidique à sa gamme de services de production évolutifs pour les programmes de thérapie génique, complétant ainsi les capacités existantes de Forge en matière de développement de processus AAV, de développement analytique, de fabrication cGMP et de remplissage final automatisé.

Les services de production de plasmides de Forge englobent trois grades pour permettre une approche adaptée à chaque phase : Research-Grade, adapté à la découverte, à la recherche et au développement ; GMP-Pathway, adapté à la production d'AAV cGMP pour les essais cliniques précoces, et cGMP, adapté à la production cGMP pour les essais cliniques et commerciaux avancés. Les services de production de plasmides de Forge utilisent des systèmes à usage unique qui s'intègrent parfaitement au processus de production d'AAV de la plateforme d'entreprise, ce qui permet d'assurer la continuité de la production pour les clients et de rationaliser la gestion des fournisseurs. Les grades de plasmides Research-Grade et GMP-Pathway sont actuellement disponibles, la production de plasmides cGMP est prévue pour 2023. La totalité de la production de plasmides se fera dans l'usine de fabrication de Forge, The Hearth, à Columbus, Ohio, et sera disponible exclusivement pour les clients effectuant leur production d'AAV chez Forge.

« Le lancement de la production d'ADN plasmidique permet aux clients de mieux rationaliser la production de leurs programmes AAV grâce à l'intégration verticale des plasmides dans notre processus de production », a déclaré John Maslowski, directeur commercial chez Forge. « Notre capacité à rationaliser la gestion des fournisseurs, à mieux contrôler les risques liés aux délais et à accélérer la production d'AAV de bout en bout sont des facteurs de différenciation importants lors de la mise à l'échelle vers nos bioréacteurs cGMP de 5 000 L pour les clients et les patients. Nous sommes ravis de présenter les données soutenant nos nouvelles prestations au salon BioProcess International East cette semaine. »

L'entreprise présentera des données relatives à la production de plasmides dans des fermenteurs allant jusqu'à 50 L et à la production d'AAV allant jusqu'à 1 000 L lors du salon BioProcess International Conference & Exhibition, qui aura lieu à Boston, Massachusetts, du 27 au 30 septembre 2022.

Présentations par affiche

Titre : Développement de processus et mise à l'échelle de la production d'ADN plasmidique dans des fermenteurs à usage unique de 1 à 50 L pour accélérer la production d'AAV

Présentateur : Frank Agbogbo, Ph.D., Vice-président, Développement des processus

Titre : Développement d'un processus de plateforme pour la production d'AAV

Présentateur : Frank Agbogbo, Ph.D., Vice-président, Développement des processus

Titre : Développement d'un processus de purification évolutif pour l'ADN plasmidique de haute qualité

Présentateur : Donald Belcher, Ph.D., Scientifique principal, Développement des processus

Titre : Purification d'AAV dans des lots de 1 à 1 000 L

Présentateur : Ganesh Krishnamoorthy, Ph.D., Directeur associé, Développement des processus

Titre : Production et mise à l'échelle de rAAV de 1 à 1 000 L dans des bioréacteurs

Présentateur : Steven Wesel, Directeur associé, Développement des processus

Les affiches seront affichées, et les participants pourront également les consulter sur le site du salon BPI.

À propos de Forge Biologics

Forge Biologics est une entreprise hybride de fabrication sous contrat de thérapies géniques et de développement de thérapies au stade clinique. La mission de Forge est de permettre l'accès à des thérapies géniques capables de changer des vies et de contribuer à ce qu'elles passent d'idée à la réalité. L'usine de Forge, appelées The Hearth, d'une superficie de 200 000 pieds carrés, utilise 20 suites cGMP à Columbus, Ohio, pour servir de siège social. The Hearth est une usine cGMP conçue sur mesure et axée sur la fabrication d'AAV. Elle peut accueillir des services de production de bout en bout pour accélérer les programmes de thérapie génique, de la phase préclinique à la phase clinique et commerciale. En adoptant une approche privilégiant les patients, Forge vise à accélérer les délais de ces médicaments transformateurs pour ceux qui en ont le plus besoin. Pour en savoir plus, veuillez consulter www.forgebiologics.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 27 septembre 2022 à 18:55 et diffusé par :