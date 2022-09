Message de Sa Majesté le Roi concernant la dévastation de la tempête Fiona





OTTAWA, ON, le 27 sept. 2022 /CNW/ - La gouverneure générale Mary Simon souhaite transmettre un message de la part de Sa Majesté le Roi concernant la dévastation de la tempête Fiona:

« Mon épouse et moi avons été très préoccupés par la dévastation effroyable causée par la tempête Fiona et nous tenions tout particulièrement à exprimer notre sincère sympathie aux habitants du Canada atlantique dont les vies, les moyens de subsistance et les propriétés ont été si durement touchés par cette catastrophe. Nous gardons un excellent souvenir de notre récente visite dans votre belle région et nous sommes convaincus que votre résilience et votre esprit de collectivité vous aideront à traverser cette période difficile. Nous souhaitons également témoigner notre profonde reconnaissance aux premiers intervenants, aux militaires et aux résidents qui travaillent sans relâche pour soutenir leur communauté en ces moments extrêmement éprouvants. Nos pensées et nos prières vous accompagnent dans vos efforts de rétablissement et de reconstruction. »

Sa Majesté le Roi

