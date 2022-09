La série de vidéos localisées « Hangzhou Expats » diffusée sur les réseaux sociaux met en avant le caractère inclusif et attractif de la ville





HANGZHOU, Chine, 27 septembre 2022 /PRNewswire/ -- « Hangzhou Expats », une série de vidéos décrivant la vie des étrangers à Hangzhou, devient un sujet brûlant sur les comptes des réseaux sociaux du Bureau municipal de la culture, de la radio, de la télévision et du tourisme de Hangzhou. Ces courtes vidéos captivantes, qui visent à mettre en valeur le caractère inclusif de Hangzhou, ont recueilli un grand nombre de vues sur les plateformes Facebook, Instagram et YouTube.

L'entrepreneuse roumaine Ileana Maier a déclaré que vivre à Hangzhou, c'est comme vivre dans le futur. Pour Benjamin Saltzman, un enseignant de Los Angeles, Hangzhou est la combinaison parfaite de la tradition et de la modernité. Tous ont leurs propres raisons de vivre à Hangzhou, selon « Hangzhou Expats ».

Avec pour toile de fond le mode de vie à Hangzhou, la série vidéo en huit épisodes montre comment les étrangers perçoivent la ville et leurs expériences de vie passionnantes dans la ville.

Tosimitsu Takao, informaticien japonais, vit à Hangzhou depuis 5 ans. Il est invité de temps en temps à se joindre à un groupe sino-japonais basé à Hangzhou. Au cours de sa formation et de ses prestations, il s'est fait de nombreux amis partageant les mêmes goûts musicaux. Takao a également découvert un bar japonais où il pourrait prendre un verre après le travail. « La prise de poids avec les amis » est la « preuve » de sa joie de vivre à Hangzhou.

L'alpiniste canadien Joe Langwald a épousé une fille de Hangzhou et vit dans cette ville depuis 20 ans. Il a passé 10 ans à aménager le mont Lion's Head pour en faire le plus grand site d'escalade de l'est de la Chine, tant pour l'escalade de bloc que pour l'escalade sportive. M. Langwald aime le thé vert de Hangzhou et les pousses de bambou de Lin'an. « Ne me demandez pas si je me plais ici, le temps vous en dit tout », a-t-il dit.

La série « Hangzhou Expats » a retenu l'attention sur les réseaux sociaux immédiatement après ses sept premiers épisodes, qui ont totalisé 350 000 vues. » Nardus Smith a laissé un commentaire : « J'ai récemment commencé à faire de l'escalade à Hangzhou et c'est tellement merveilleux de faire partie d'une communauté où les étrangers et les locaux s'entendent vraiment », et ses commentaires ont été relayés par d'autres comme « Je veux vraiment vivre là-bas, Hangzhou est si belle ».

La ville est-elle inclusive ou non ? C'est aux expatriés qui y vivent de trancher. Pour les téléspectateurs étrangers qui n'ont jamais été à Hangzhou, « Hangzhou Expats » leur donne une image objective de la ville. Ils peuvent même imaginer leur future vie à Hangzhou rien qu'en regardant ces vidéos.

Dans le premier groupe des villes chinoises à promouvoir le tourisme à l'étranger via des plateformes de réseaux sociaux, Hangzhou s'est engagée à développer la communication internationale grâce à des échanges culturels et à la communication interactive au cours des dix dernières années.

Hangzhou a révélé au monde son style chinois, son charme local et son internationalisation en organisant une série d'activités de promotion, telles que la campagne mondiale de recrutement baptisée « Modern Marco Polo - Dr. Hangzhou », la Hangzhou Global Tour et le Hangzhou Global Qipao Festival.

À la fin du mois d'août 2022, plus de 1,3 million de personnes suivaient les comptes Facebook, Instagram et YouTube du Bureau municipal de la culture, de la radio, de la télévision et du tourisme de Hangzhou, avec plus de 35 millions d'impressions annuelles et plus de 1,74 million d'interactions annuelles (y compris les visionnages de vidéos).

Une série d'activités en cours et à venir, comme le concours de photographie du festival de la mi-automne, la bande dessinée interactive Su Dongpo's New Life in Hangzhou, la collection de vidéos « Hello Hangzhou » sur les réseaux sociaux et la célébration des fêtes traditionnelles chinoises, les Jeux asiatiques et d'autres sujets brûlants, ont offert aux fans étrangers des chances précieuses de participer à l'effort culturel et touristique mondial de Hangzhou.

Pour en savoir plus, suivez Hangzhou sur Facebook, Instagram ou YouTube.

Communiqué envoyé le 27 septembre 2022 à 14:11 et diffusé par :