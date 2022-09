Avis aux médias - La gouverneure générale souligne la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation





OTTAWA, ON, le 27 sept. 2022 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, soulignera la deuxième Journée nationale de la vérité et de la réconciliation en prenant part à plusieurs activités.

Les heures sont indiquées en heure locale.

Le jeudi 29 septembre 2022

Regina (Saskatchewan)

10 h

Journée Miyo-wîcîwitowin

Son Excellence prononcera un discours dans le cadre de la journée Miyo-wîcîwitowin. Cet événement commémoratif réunira 18?000 élèves du secondaire, des chefs d'entreprise et des membres du public afin de discuter des répercussions des pensionnats et de reconnaître l'importance de mettre en oeuvre les 94 appels à l'action lancés par la Commission de vérité et réconciliation.

Stade Mosaic

OUVERT AUX MÉDIAS

Personne-ressource pour les médias : Mark Rathwell - 306-537-9015 - [email protected]

Le vendredi 30 septembre 2022

Ottawa (Ontario)

10 h

Rassemblement jeunesse à Rideau Hall

Son Excellence accueillera 100 écoliers à Rideau Hall et abordera l'importance de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Une performance culturelle aura également lieu.

Salle de bal de Rideau Hall

OUVERT AUX MÉDIAS

13 h

Événement national : Se souvenir des enfants

Son Excellence prononcera un discours dans le cadre de l'événement national Se souvenir des enfants : Journée nationale de la vérité et de la réconciliation.

Organisé par le Centre national pour la vérité et la réconciliation (CNVR) et le réseau APTN, cet événement diffusé en direct offrira des réflexions personnelles et des performances artistiques qui explorent la vérité sur les pensionnats, les externats et les internats.

Parc des Plaines-LeBreton

OUVERT AUX MÉDIAS

Personne-ressource pour les médias : [email protected]

