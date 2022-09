/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS - Gestion des ressources humaines : deux événements d'envergure de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés/





MONTRÉAL, le 26 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Les enjeux relatifs à la gestion de la main-d'oeuvre sont au coeur des priorités. Soucieux de soutenir les professionnels en gestion des ressources humaines ainsi que les dirigeants et gestionnaires en la matière, l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés tiendra au Palais des Congrès de Montréal deux grands événements, le Congrès RH 2022 (27 septembre) et le Forum RH PME (28 septembre). Les médias sont invités à assister à ces deux événements, qui leur permettront de faire le plein de sujets et de solutions sur les enjeux organisationnels de l'heure.

Notamment, dans le cadre du Forum RH PME, l'Ordre accueillera quatre acteurs et experts qui discuteront de l'innovation comme l'une des clés maîtresses pour relever le défi de la pénurie de main-d'oeuvre au sein des PME du Québec. Les organisations ont tout intérêt à analyser comment mieux faire : réorganisation du travail, virage numérique, développement des employés, ajout d'outils de travail performants, automatisation et intelligence artificielle font partie des moyens à déployer.

Animée par Manon Poirier, CRHA, directrice générale de l'Ordre, cette discussion réunira :

Luc Sirois , innovateur en chef du Québec et directeur général du Conseil de l'innovation du Québec

, innovateur en chef du Québec et directeur général du l'innovation du Québec Emna Braham , directrice générale de l'Institut du Québec (IDQ)

, directrice générale de l'Institut du Québec (IDQ) Roger Tremblay , sous-ministre associé d'Emploi-Québec et secrétaire général de la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT)

, sous-ministre associé d'Emploi-Québec et secrétaire général de la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT) Karl Blackburn , président et chef de la direction du Conseil du patronat du Québec (CPQ)

Aide-mémoire

QUOI : Congrès RH 2022 et Forum RH PME QUAND : Mardi 27 et mercredi 28 septembre 2022

Panel Rareté de main-d'oeuvre : la nécessité de faire autrement

28 septembre, 8h30 à 10h30 OÙ : Palais des congrès de Montréal (1001, place Jean-Paul-Riopelle) ORGANISATEUR : Ordre des conseillers en ressources humaines agréés du Québec CONTACT : Les représentants des médias peuvent obtenir des renseignements ou

confirmer leur présence en contactant Patrick Leblanc au 514 571-6400.

À propos de l'Ordre

Regroupant 12?000 professionnels agréés, l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés est la référence en matière de pratiques de gestion des employés. Il assure la protection du public et contribue à l'avancement des CRHA | CRIA. Par ses interventions publiques, il exerce un rôle majeur d'influence dans le monde du travail au Québec. L'Ordre participe ainsi activement au maintien de l'équilibre entre la réussite des organisations et le bien-être des employés. Pour en savoir plus, visitez ordrecrha.org .

