Confiez l'hygiène de votre maison à la nouvelle formule probiotique de BioBellinda





Au cours de la pandémie, notre sensibilisation à l'hygiène a augmenté le temps passé à nettoyer nos maisons, ce qui a entraîné une utilisation de plus en plus fréquente de produits de nettoyage qui contiennent des substances chimiques lourdes, comme de l'eau de Javel et des désinfectants. La recherche révèle que ces produits peuvent nuire aux probiotiques ou organismes bénéfiques, aux côtés de bactéries, créant des espaces de vie certes propres mais anormalement stériles. Une recherche britannique suggère que les produits de nettoyage aux propriétés probiotiques réduisent les germes et les virus jusqu'à 80%. Les produits de nettoyage probiotiques préviennent la prolifération de bactéries, de moisissures et de virus nuisibles de 60%, tout en réduisant les maladies infectieuses de 52%.

Expliquant que nos maisons contiennent à la fois des micro-organismes nocifs et bénéfiques, tout comme pour le corps humain, la microbiologiste - spécialiste R&D de BioBellinda, Kübra Hocao?lu, a déclaré : « Nos maisons peuvent être comparées à la communauté microbienne qui présente dans nos intestins, maintenant la continuité de notre cycle de vie. Les nettoyants chimiques les plus utilisés détruisent presque tous les micro-organismes qui existent dans nos maisons. Pendant le nettoyage, les probiotiques sont également anéantis, ce qui peut créer un espace toujours plus large pour la prolifération de microbes néfastes pour la santé. Les surfaces qui sont excessivement nettoyées avec de tels produits chimiques ouvrent la voie à la multiplication de micro-organismes nuisibles toutes les 20 minutes, rendant leur installation définitive dans les foyers.

L'ère du nettoyage biologique annonce une révolution

En argumentant sur le fait que les nettoyants probiotiques contenant des ingrédients naturels peuvent, lorsqu'ils sont utilisés régulièrement, prolonger la propreté des maisons en prolongeant la durée de vie des bactéries saines, Hocao?lu dit, « Les nettoyants probiotiques éliminent les bactéries nuisibles tout en laissant des millions de bactéries bénéfiques aux propriétés probiotiques sur les surfaces. Notre objectif est de créer des microbiomes sains en utilisant ProBioPlus dans des produits allant des cosmétiques, aux soins de la peau et au nettoyage à domicile, avec notre marque de haute qualité BioBellinda. Notre conscience de l'importance des facteurs environnementaux dans la santé humaine a progressé encore plus avec ProBioPlus, qui évite les OGM pouvant causer des irritations et ne contient que des ingrédients naturels sûrs utilisables même sur les peaux sensibles et allergiques. Nous sommes les pionniers d'une révolution de nettoyage biologique avec le nettoyage probiotique dans les maisons grâce à ProBioPlus, avec sa formule de pH neutre adaptée pour une utilisation sur de nombreux types de surfaces tels que les carreaux, le marbre, le bambou, le bois et qui ne contient aucun produit chimique nocif. »

