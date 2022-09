La spécialiste de l'expérience client omnicanal Cindy Davis intègre le conseil d'administration d'Airship





La société spécialisée dans l'expérience des applications mobiles Airship annonce aujourd'hui la nomination de Cindy Davis à son conseil d'administration. Davis apporte des décennies d'expérience en encadrement exécutif pour renforcer les relations avec la clientèle par le biais de stratégies axées sur le numérique pour des marques de premier plan, y compris Bed Bath & Beyond, L Brands, The Walt Disney Company, Walmart, Sam's Club et d'autres. Cindy siège actuellement aux conseils d'administration de Destination Pet et de William & Mary, Mason School of Business.

Récemment, Davis occupait le poste de responsable de la marque de Bed Bath & Beyond, où elle a modernisé les expériences client numériques et en magasin, et supervisé des stratégies transformationnelles clés, tout en étant également présidente de sa société soeur, Decorist. Avant cela, elle a occupé les postes de VP exécutive et de responsable du marketing numérique pour L Brands, où elle a développé des solutions de marketing numérique innovantes pour renforcer l'engagement client des gammes Victoria's Secret, PINK, et Victoria's Secret Beauty. Chez Disney ABC Television Group, Davis a élaboré des stratégies omnicanal pour approfondir l'engagement des audiences en tant que VPE de l'expérience client. Ses précédents postes de direction exécutive avaient vocation à optimiser les perspectives client pour la prise de décisions commerciales en tant que VPE, perspectives et analyses de la clientèle de Walmart, et VPE, adhésion, marketing et e-commerce de Sam's Club, où elle a également lancé la première application mobile de la société. Auparavant, Davis a occupé les fonctions de VP et VP principale chez Yum! Brands, Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc., Hilton Worldwide, et Caesars Entertainment Corporation.

"En tant que membre indépendante du conseil d'administration, Cindy apporte une perspective incroyable pour aider les marques du détail, de l'hôtellerie et du divertissement à tirer plus de valeur de leurs initiatives numériques; une mission, des industries et de nombreuses enseignes que nous avons en commun", déclare Brett Caine, CEO et président, Airship. "Son expérience infusera des années d'expérience client omnicanal dans notre conseil et aidera Airship à concrétiser ce que de nombreuses marques ont découvert: les applications mobiles sont le coeur numérique des expériences client et multiplient la valeur et la fréquence client."

"Le reflet des tendances d'expérience client, de l'adoption et des habitudes des consommateurs, et de la valeur de marque dans les bilans comptables et les rapports d'activité est la raison pour laquelle je suis ravie d'intégrer le conseil d'administration d'Airship", déclare Cindy Davis, conseillère, évangéliste et stratégiste numérique. "Les applications sont l'apogée de relations clients plus solides et durables, et Airship a non seulement aidé les entreprises à communiquer avec les clients d'applications, mais relève aussi les défis en termes de ressources clés et d'agilité qui empêchent les marques de maximiser la valeur pour chaque partie prenante."

Davis rejoint les membres du conseil d'administration d'Airship, notamment Chris Moody, Foundry Group; Puneet Agarwal, True Ventures; John Johnston, August Capital; et Brett Caine, Airship.

