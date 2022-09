/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS - ÉLECTIONS DU QUÉBEC 2022 : LA CHAMBRE ORGANISE SON GRAND DÉBAT ÉCONOMIQUE AVEC LCN/





MONTRÉAL, le 21 sept. 2022 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain annonce la tenue d'un grand débat qui rassemblera les représentants économiques des cinq principaux partis politiques en vue des élections du Québec 2022. Le débat sera diffusé le 26 septembre à 18 h 30, en direct sur les ondes de LCN, sur le site Web de TVA Nouvelles et à QUB radio. Le débat sera modéré par l'animateur Mario Dumont.

Pour l'occasion, Jacinthe-Eve Arel du Parti conservateur du Québec, Stephan Fogaing du Parti Québécois, Eric Girard de la Coalition Avenir Québec, Marc Tanguay du Parti libéral du Québec et Simon Tremblay-Pepin de Québec solidaire débattront des grands enjeux liés à l'économie du Québec et de Montréal.

Date : Lundi 26 septembre 2022



Lieu : TVA Montréal 1425, rue Alexandre-DeSève Montréal (Québec) H2L 2V4



Heure : À partir de 18 h 30



Inscription : Pour vous inscrire à la conférence, vous devez impérativement confirmer votre présence auprès de Jean-Baptiste Portrait par courriel à [email protected] ou par téléphone au 514 669-6768.

