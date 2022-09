50e anniversaire de la Série du siècle 1972 : Célébrons l'héritage de cet événement historique





MONTRÉAL, le 26 sept. 2022 /CNW Telbec/ - L'Équipe de hockey de la Série du siècle 1972 est fière d'annoncer plusieurs initiatives pour célébrer l'héritage de cet événement historique. Des entrepreneurs québécois ont également travaillé de concert avec l'Équipe pour créer des produits dérivés exclusifs et organiser des événements.

«?Il y a un an, Ken Dryden et moi avons été désignés par le conseil d'administration de l'Équipe de hockey de la Série du siècle 1972 pour préparer les événements de commémoration du 50e anniversaire. Pour nous tous, il s'agit du plus bel événement de notre carrière. Le sentiment d'appartenance des Canadiens pour le hockey a toujours été très fort, rappelons-nous qu'il y avait 16 millions de Canadiens, sur les 22 millions à l'époque, qui ont écouté la finale en direct. À travers nos initiatives, nous souhaitons entretenir le lien affectif des Canadiens de tous âges et préserver le patrimoine d'Équipe Canada 1972?», précise Serge Savard.

Des entrepreneurs québécois se lancent dans l'aventure

Afin de souligner comme il se doit cet événement historique, une initiative entrepreneuriale de GrapeStars, d'Alfred Technologies, de la Distillerie NOROI et de la microbrasserie Le Bilboquet a été mise sur pied, pour la création et la commercialisation de produits dérivés alcoolisés aux couleurs des célébrations. Ces entreprises sont fières de dévoiler deux nouveaux produits édition spéciale Canada 72, pour une durée limitée, afin de souligner l'occasion : un gin, élaboré dans le plus grand respect des techniques de distillation, et une bière blonde rafraîchissante au goût subtil de grains d'orge et d'avoine. Ces deux produits arboreront trois images exclusives à collectionner pour raconter l'histoire et présenter des moments clés de cette série de huit matchs.

« Lorsque nous avons été approchés par Serge Savard, Jean-Jean Pelletier, fondateur de GrapeStars, entreprise spécialisée dans le développement de produits endossés par des célébrités, et Guy Doucet, d'Alfred Technologies, nous avons tout de suite accepté de contribuer au projet. C'est une grande fierté d'être partenaire dans cette aventure et de créer des produits exclusifs pour commémorer cet événement historique. De plus, ces produits faits au Québec seront distribués partout au Canada. C'est très valorisant de faire rayonner le savoir-faire de nos artisans québécois à travers le pays avec notre à un gin et notre bière, ainsi qu'un coffret unique pour les collectionneurs », explique Jonathan Robin, propriétaire de la microbrasserie Le Bilboquet et de la Distillerie NOROI.

Un coffret anniversaire Équipe Canada 1972, conçu par Alfred Technologies, est disponible sur le site Internet www.canada72-series.ca et comprend, entre autres, en plus des produits, une réplique du chandail officiel de Team Canada 1972 autographiée par des joueurs de la Série du siècle. Pour les deux autres produits exclusifs de l'édition spéciale Canada 72, le gin de la Distillerie NOROI est disponible en ligne sur le site de la SAQ et la bière de la microbrasserie Le Bilboquet dans les épiceries et les dépanneurs spécialisés.

Des événements à ne pas manquer

Les Canadiens de Montréal accueilleront d'anciens joueurs de la Série du siècle 1972 lors du match de présaison opposant les Canadiens de Montréal aux Sénateurs d'Ottawa le 4 octobre 2022, à 19 h. Pour l'occasion, ils seront disponibles aux médias avant le match.

Ensuite, le 6 octobre 2022, en collaboration avec la SAQ, une séance de signatures, ouverte au grand public, est organisée à la succursale SAQ de la Montagne située au 1450, de la Montagne, à Montréal, de 16 h à 19 h. Les anciens joueurs présents seront dévoilés sous peu et d'autres événements s'ajouteront au cours des prochaines semaines. Pour suivre la mise à jour des événements à venir, veuillez visiter www.canada72-series.ca.

Soulignons que Postes Canada a dévoilé un timbre commémoratif rappelant la victoire d'Équipe Canada dans les dernières secondes du huitième match. Également, la Monnaie royale canadienne célébrera l'occasion en émettant une pièce commémorative de 2 $ le 28 septembre prochain.

#Seriedusiecle1972

À propos d'Équipe de hockey de la Série du siècle 1972 Inc.

Équipe de hockey de la Série du siècle (EHSS) 1972 représente les 35 joueurs et les deux instructeurs de la Série du siècle ou de leurs héritiers d'Équipe Canada en 1972 et a pour mission de préserver le patrimoine historique d'Équipe Canada?1972 ainsi que d'entretenir le lien affectif des Canadiens de tous âges avec cet événement. Grâce au projet «?28?800?secondes?: Le pouvoir du travail d'équipe?», l'EHSS redonne aux Canadiens à travers l'organisation d'événements, une plateforme éducative et sa Fondation.

À propos de la Distillerie NOROI

Fondée en 2019 à Saint-Hyacinthe, la Distillerie NOROI se distingue par son désir constant d'innover. Tout a commencé avec la conception d'un alambic unique au monde, un réacteur en verre permettant la distillation à froid. La Distillerie NOROI fait partie d'un regroupement d'entreprises, géré par la même équipe de la Station Agro-Biotech. Celle-ci a donc également créé les produits de la microbrasserie Le Bilboquet et des breuvages Atypique.

Site Internet : distillerienoroi.com

À propos de la microbrasserie Le Bilboquet

Fondée en 1990, la microbrasserie Le Bilboquet est l'une des premières du Québec. Située à Saint-Hyacinthe, elle se spécialise dans la production de produits brassicoles de dégustation, dont les bières non filtrées et des bières vieillies en barils. Faites à partir de malts, de houblons de première qualité ainsi que de levures sélectionnées, ces bières de tout style sont constamment renouvelées et restent au goût du jour. Site Internet : lebilboquet.qc.ca

