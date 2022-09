Avis aux médias - Itinéraire du premier ministre pour le lundi 26 septembre 2022

11 h 30

Le premier ministre tiendra un point de presse concernant l'ouragan Fiona. La ministre de la Défense nationale, Anita Anand, le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Sean Fraser, la ministre du Développement économique rural, Gudie Hutchings, le ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, Dominic LeBlanc, et la ministre du Revenu national, Diane Lebouthillier, seront présents.