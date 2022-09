FYidoctors parmi les Canada's Top Growing Companies du Globe and Mail





L'organisation de soins de santé diversifiés compte plus aujourd'hui 400 cliniques au Canada.

CALGARY, AB, le 23 sept. 2022 /CNW/ - FYidoctors est ravie d'annoncer qu'elle figure au classement 2022 des entreprises affichant la plus forte croissance au Canada (Canada's Top Growing Companies) du Report in Business du Globe and Mail, dévoilé aujourd'hui. L'organisation a obtenu une place à ce prestigieux classement grâce à son taux de croissance triennal de 65 %. Elle est également la seule entreprise du secteur des soins de la vue et des produits optiques à y figurer cette année.

FYidoctors et sa bannière québécoise Visique se distinguent par leur approche unique : un groupe dirigé par des optométristes, géré par des professionnels et axé sur les patients. Depuis ses débuts en 2008, l'organisation se concentre sur la prestation de soins de la vue exceptionnels et des produits et services centrés sur les patients. FYihealth group a connu une forte croissance. Elle compte aujourd'hui 400 cliniques en Amérique du Nord et regroupe près de 700 optométristes qui guident l'évolution du domaine des soins de la vue et de la santé oculaire. FYidoctors a obtenu le 399e rang du classement sur les 430 entreprises retenues cette année.

« Nous sommes fiers de figurer parmi les entreprises canadiennes affichant la plus forte croissance cette année, a dit le Dr Alan Ulsifer, président du conseil d'administration et chef de la direction de FYihealth group. Nous sommes emballés par cette réalisation et par la croissance que nous avons connue dans un contexte de pandémie et de forte concurrence dans notre secteur. Que ce soit au siège social ou dans les cliniques, nos équipes ont fait preuve d'un engagement, d'une loyauté, d'une résilience, d'une motivation et d'efforts incroyables, qui ont été déterminants pour notre réussite. »

Lancé en 2019, le classement « Canada's Top Growing Companies » vise à célébrer les réalisations entrepreneuriales au Canada en identifiant et en amplifiant le succès des entreprises canadiennes, indépendantes et axées sur la croissance. Il s'agit d'un programme volontaire?pour lequel les entreprises ont dû suivre un processus de candidature approfondi.

La liste complète des lauréats de 2022 et la couverture éditoriale qui l'accompagne sont publiées dans le numéro d'octobre du magazine Report on Business. La liste est maintenant dévoilée et accessible en ligne ici.

« Le classement Canada's Top Growing Companies reconnaît l'ambition et l'innovation des entrepreneurs au Canada, a dit Dawn Calleja, éditrice au magazine Report on Business. La prochaine génération d'entreprises canadiennes peut s'inspirer de ce classement. »

« Dans un monde d'incertitude, les réussites des entreprises qui figurent sur la liste Canada's Top Growing Companies du magazine Report on Business de cette année sont une lueur d'optimisme, a ajouté Phillip Crawley, éditeur et chef de la direction du Globe and Mail. Le Globe and Mail les félicite pour leurs réalisations. »

À propos du Globe and Mail

Principal média d'information au Canada, le Globe and Mail est au centre des débats nationaux et suscite le changement politique depuis 1844 en pratiquant un journalisme courageux et indépendant. Grâce à une couverture primée du monde des affaires, de la politique et des enjeux nationaux, les versions imprimées et numériques du journal rejoignent 6,4 millions de lecteurs, tandis que le magazine Report on Business, sa publication soeur, est consulté sur papier et en ligne par 2 millions de lecteurs à chaque parution. Comme le Globe and Mail investit dans la science des données de pointe, il continue à évoluer en même temps que le reste du monde. Le Globe and Mail appartient à Woodbridge, la division d'investissement de la famille d'entreprises Thomson.

À propos de FYihealth group

FYihealth group est la plus importante société de soins de santé diversifiés au Canada. Dirigée par des optométristes, gérée par des professionnels et centrée sur les patients, l'organisation se consacre à offrir des soins de la vue et des traitements médico-esthétiques exceptionnels, ainsi que des produits et des services conçus avant tout pour les patients. L'organisation compte plus de 400 cliniques en Amérique du Nord, et figure aux palmarès 2020, 2021 et 2022 des sociétés les mieux gérées au Canada. Investie de la mission d'enrichir la vie à l'intérieur comme à l'extérieur des murs de ses cliniques, FYihealth group soutient de nombreuses causes et activités philanthropiques par l'entremise de programmes axés sur la collectivité et de la Fondation Enrichir la vie. Pour en savoir plus, consultez le site https://fyihealthgroup.com/

SOURCE FYidoctors

Communiqué envoyé le 23 septembre 2022 à 16:27 et diffusé par :