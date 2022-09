L'AHF se demande où en est l'engagement de la Chine vis-à-vis du Fonds mondial





Après la conclusion mercredi de la septième reconstitution du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, l'AIDS Healthcare Foundation (AHF) demande à la Chine d'égaler les engagements d'autres pays riches dépassant le milliard de dollars.

« Alors que vient de se terminer une autre conférence de reconstitution du Fonds mondial, la Chine manque de nouveau à l'appel », a déclaré Michael Weinstein, président de l'AHF. « Nous demandons à la Chine de suivre l'exemple d'autres pays comme la France, l'Allemagne, le Canada et le Japon en donnant sa juste part et en s'engageant à contribuer à hauteur d'au moins un milliard de dollars au Fonds mondial. Avec une contribution significative de la Chine, le Fonds pourrait se rapprocher davantage de l'objectif de sa septième reconstitution, qui s'élève à 18 milliards de dollars. »

Même après avoir reçu plus de 802 millions de dollars (M$) de soutien du Fonds mondial par le passé, la Chine n'a contribué qu'à hauteur de 18 M$ lors de chacune des deux dernières périodes de financement (2017-2019 et 2020-2022), bien qu'elle se vante d'être la deuxième économie mondiale.

Le Fonds mondial a récolté 14,25 milliards de dollars lors de la septième reconstitution des ressources, incluant un engagement de 10 M$ de l'AHF annoncé par son président Michael Weinstein à l'occasion de la conférence des donateurs. Les contributions de l'Italie et du Royaume-Uni sont toujours attendues et devraient arriver prochainement, ce dernier pays ayant par le passé contribué au Fonds à hauteur de bien plus d'un milliard de dollars.

