Supermicro présente la deuxième génération du système informatique NVIDIA® OVXtm pour la collaboration 3D, le métaverse et la simulation jumelée numérique, alimenté par le nouveau GPU NVIDIA L40





Les clients peuvent déployer des serveurs Supermicro pour des applications graphiques et de simulation pour la création et l'exploitation d'applications métaverse à grande échelle ? Les systèmes prendront en charge jusqu'à 8 GPU NVIDIA L40, des SmartNIC ConnectX®-7 et les processeurs actuels et futurs d'Intel et AMD

SAN JOSE, Californie, 22 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), leader mondial de l'informatique d'entreprise, du stockage, des processeurs graphiques (GPU), des solutions de mise en réseau et de la technologie informatique écologique, renforce davantage son avance dans l'infrastructure de calcul accéléré en étant le premier à commercialiser la deuxième génération de systèmes NVIDIA® OVXtm.

Le serveur Supermicro OVX est basé sur le nouveau GPU L40 dans un serveur 4U 8GPU avec deux CPU Intel, 32 DIMM, 8TB de mémoire, 12 emplacements PCI-E et jusqu'à 24 baies de stockage. D'autres serveurs qui utilisent le GPU L40 comprennent une gamme de systèmes de Supermicro : la station de travail/rackmount 4U 4GPU, le 2U avec jusqu'à 6GPU, le 1U 4GPU et le système multi-noeuds 2U 2Node. Ces systèmes supportent tous les GPU basés sur le NVIDIA L40 PCI-E.

« Supermicro est à nouveau à la pointe de l'industrie en étant le premier à commercialiser la deuxième génération de serveurs OVX », a déclaré Charles Liang, président et PDG de Supermicro. « Nos clients les plus exigeants demandent l'intégration des CPU et GPU les plus rapides pour des expériences immersives à faible latence. Notre serveur OVX est conçu pour créer et exploiter à l'échelle les applications Omniverse Enterprise les plus complexes. »

Ces nouveaux serveurs offrent les performances graphiques, d'intelligence artificielle et de réseau révolutionnaires requises pour créer et exploiter des mondes virtuels 3D immersifs. Les systèmes OVX de Supermicro sont spécialement conçus pour créer et gérer les applications NVIDIA Omniversetm Enterprise à l'échelle d'un centre de données et associent les capacités graphiques et d'IA accélérées par NVIDIA RTX les plus avancées à un réseau sécurisé à haut débit et à une gestion de niveau entreprise.

Les GPU NVIDIA L40 seront intégrés à la génération actuelle de Supermicro, et les prochaines générations de systèmes sont basées sur des plateformes Intel et AMD. La prochaine génération de systèmes Supermicro exploitant le GPU L40 comprendra le serveur 4U 8GPU, le serveur 4U 4GPU et les serveurs et stations de travail 2U et 1U. Chaque serveur Supermicro OVX est alimenté par un maximum de huit GPU NVIDIA® L40, apportant la puissance de l'architecture NVIDIA Ada Lovelace pour accélérer les charges de travail Omniverse. Ces systèmes combinent les GPU avec trois SmartNIC NVIDIA® ConnectX®-7, des CPU de haute performance et un stockage NVMe dans une plateforme unifiée et seront bientôt disponibles. La prochaine génération d'applications d'IA nécessitera une plateforme informatique optimisée pour créer des mondes virtuels graphiquement riches et physiquement précis. Les systèmes Supermicro OVX sont idéaux pour soutenir ce développement industriel en cours.

« Les serveurs Supermicro OVX sont des systèmes informatiques spécialement conçus pour créer et exploiter les applications NVIDIA Omniverse à l'échelle du centre de données », a déclaré Kevin Connors, vice président des comptes OEM chez NVIDIA. « Ce serveur Supermicro OVX de deuxième génération est optimisé pour la création et l'exploitation de modèles 3D immersifs et photoréalistes, de simulations et de jumelages numériques. »

Pour plus d'informations et de détails sur les produits concernant les derniers systèmes GPU Supermicro, rendez-vous sur le site www.supermicro.com/en/accelerators/nvidia .

À propos de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) est un leader mondial des solutions informatiques globales optimisées pour les applications. Fondée et opérant à San Jose, en Californie, Supermicro s'engage à fournir des innovations de premier plan sur le marché pour les infrastructures informatiques d'entreprise, de cloud, d'IA et de 5G Telco/Edge. Nous nous transformons en un fournisseur de solutions informatiques totales avec des systèmes de serveurs, d'IA, de stockage, d'IoT, de commutateurs, des logiciels et des services tout en fournissant des cartes mères, des produits d'alimentation et des châssis avancés en grand volume. Les produits sont conçus et fabriqués en interne (aux États-Unis, à Taïwan et aux Pays-Bas), en tirant parti des opérations mondiales pour l'échelle et l'efficacité, et optimisés pour améliorer le coût total de possession et réduire l'impact environnemental (informatique verte). Le portefeuille primé de Server Building Block Solutions® permet aux clients d'optimiser leur charge de travail et leurs applications en choisissant parmi une large gamme de systèmes construits à partir de nos blocs de construction flexibles et réutilisables qui prennent en charge un ensemble complet de facteurs de forme, de processeurs, de mémoire, d'unités de traitement graphique, de stockage, de réseaux, de solutions d'alimentation et de refroidissement (climatisation, refroidissement par air libre ou refroidissement liquide).

Supermicro, Server Building Block Solutions et We Keep IT Green sont des marques et/ou des marques déposées de Super Micro Computer, Inc.

Toutes les autres marques, noms et marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

