LA MONNAIE ROYALE CANADIENNE OEUVRE POUR LA RÉCONCILIATION AVEC UNE MÉDAILLE-SOUVENIR RENDANT HOMMAGE AUX VICTIMES ET AUX SURVIVANTS DES EXTERNATS ET DES PENSIONNATS AUTOCHTONES





La totalité du produit net de la vente de la Médaille-souvenir pour la vérité et la réconciliation sera versée au Fonds de soutien communautaire Na-mi-quai-ni-mak, créé par le Centre national pour la vérité et la réconciliation.

OTTAWA, ON, le 22 sept. 2022 /CNW/ - Le Centre national pour la vérité et la réconciliation et la Monnaie royale canadienne ont dévoilé ensemble une médaille-souvenir profondément symbolique qui reconnaît les vérités derrière l'expérience vécue dans les pensionnats par les enfants inuits, métis et des Premières Nations ainsi que leur famille. S'inscrivant dans notre engagement à favoriser la réconciliation et rendant hommage aux survivants et aux enfants qui ne sont jamais rentrés chez eux, la Médaille?souvenir pour la vérité et la réconciliation contribue à informer la population canadienne des conséquences intergénérationnelles des externats et des pensionnats autochtones. Elle invite à la réflexion et à la discussion au sujet des répercussions de ce système, des conditions qui ont mené à sa création, et des gestes de réconciliation que peuvent poser les personnes vivant au Canada.

« Le mois de septembre et la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation sont l'occasion pour le pays de prendre une pause pour réfléchir et pour se souvenir des enfants qui ne sont jamais revenus des pensionnats et de ceux qui sont encore parmi nous », indique Stephanie Scott, directrice du Centre national pour la vérité et la réconciliation. « La population du Canada peut maintenant honorer ces enfants et les survivants avec cette médaille-souvenir, et ainsi appuyer la guérison de nos communautés par l'intermédiaire du Fonds de soutien communautaire Na-mi-quai-ni-mak. »

« Les employés de la Monnaie sont fiers d'avoir collaboré étroitement avec le Centre national pour la vérité et la réconciliation et son Cercle des survivants à la création de la Médaille-souvenir pour la vérité et la réconciliation », souligne la présidente de la Monnaie royale canadienne, Marie Lemay. « Nous sommes profondément touchés par le travail des artistes inuit, métis et des Premières Nations qui ont conçu les motifs ornant la médaille, que les Canadiens et Canadiennes pourront porter non seulement pour faire connaître la vérité des pensionnats autochtones, mais aussi pour encourager la population canadienne tout entière à cheminer vers la réconciliation. »

Les deux côtés de la médaille présentent une riche imagerie symbolique qui reflète les enseignements et les arts traditionnels des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Le motif, fruit d'une collaboration unique entre les artistes Leticia Spence (Premières Nations), Jason Sikoak (Inuit) et JD Hawk (Métis) et des survivants, tisse un récit réfléchi et captivant de l'expérience des pensionnats pour les communautés autochtones de partout au pays.

D'un côté de la médaille, les trois artistes ont créé un assemblage d'éléments visuels qui expriment les cultures et les points de vue autochtones. Les droits, la culture et les enseignements des Premières Nations sont représentés par un soleil et des tipis traditionnels. Soutenus par une fleur d'épilobe à feuilles étroites stylisée et des symboles d'eau, deux personnages tiennent un tikinagan (porte-bébé), qui incarne les liens et le soutien traditionnel de la famille à travers les générations. À gauche, un motif triangulaire rappelle les ornements d'un parflèche (sac en cuir brut). Le point de vue des Inuits est représenté par un tatouage linéaire traditionnel, d'abord interdit par les colonialistes, puis réapproprié comme signe de fierté. Une aurore boréale symbolise l'Inuit Nunangat et met en valeur la beauté du Nord. Un frère et une soeur - représentant les enfants envoyés dans les externats et les pensionnats - bravent les défis devant eux. À gauche se trouve un ulu, couperet incurvé traditionnel utilisé dans le Nord. La Nation métisse est représentée par l'écharpe métisse qui symbolise la connexion - avec la nature, le passé et les autres. Une fleur perlée entourée d'épines représente la résilience au milieu de la souffrance. Le bison, symbole de force et de détermination, fait bravement face à l'est, prêt à affronter les colonisateurs. À gauche, le symbole de l'infini représente l'alliance de deux cultures, celles des Premières Nations et des Européens, et leur existence permanente à travers un peuple.

De l'autre côté de la médaille est mis en évidence le puissant message « CHAQUE ENFANT COMPTE » en français et en anglais. À gauche et à droite du motif central, des traces de pas représentent les ancêtres marchant aux côtés des jeunes générations. Au centre de la médaille, des empreintes de mains orange se déploient comme un soleil, source vitale de lumière et de chaleur. Celles-ci abritent la flamme du logo du Centre national pour la vérité et la réconciliation, évoquant la flamme spirituelle qui brûle en chaque personne. Les mains sont encerclées d'une bordure représentant les rayons du soleil, qui apportent lumière et chaleur.

Les Canadiens peuvent commander cette médaille-souvenir pour leurs parents, amis et collègues, et humblement porter la leur pour signifier qu'ils appuient les survivants et n'ont pas oublié les enfants qui ne sont jamais rentrés. Elle symbolise leur promesse et leur volonté d'apprendre la vérité et de poser des gestes de réconciliation. La totalité du produit net de la vente de la Médaille-souvenir pour la vérité et la réconciliation sera versée au Fonds de soutien communautaire Na-mi-quai-ni-mak. Établi par le Centre national pour la vérité et la réconciliation, le Fonds aide les survivants et leur communauté à mener des activités de guérison et de commémoration.

Des photos et vidéos du projet se trouvent ici.

Dès aujourd'hui, il est possible de commander la Médaille-souvenir pour la vérité et la réconciliation 2022 directement auprès de la Monnaie en composant le 1?800?267?1871 au Canada et le 1?800?268?6468 aux États-Unis, ou en visitant le site Web de la Monnaie au www.monnaie.ca. Ce produit est aussi en vente dans les succursales participantes de Postes Canada.

