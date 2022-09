REPT BATTERO Energy lance une nouvelle solution de batterie pour le stockage d'énergie, assurant une sécurité, un rendement et une durabilité renforcés.





ANAHEIM, Calif., 22 septembre 2022 /CNW/ - REPT BATTERO Energy Co., Ltd. (« REPT » ou « l'entreprise »), un nouveau fournisseur de solutions énergétiques de premier plan soutenu par le géant chinois de l'acier inoxydable et du nickel, Tsingshan Industry, a dévoilé une série de nouveaux produits de batteries plus efficaces, plus sûrs et plus durables afin de répondre à la demande à venir en matière de stockage d'énergie renouvelable.

La gamme de nouveaux produits proposée comporte notamment une multitude de piles au lithium-ion alimentées par la technologie brevetée Wending de REPT, qui a été conçue de façon à prolonger le cycle de charge et améliorer le rendement, ainsi que deux grappes de batteries flambant neuves : COOL I et COOL II. Adaptée aux besoins des propriétaires situés en Amérique du Nord, la nouvelle gamme de batteries, qui comprend notamment les modèles 72 Ah, 100 Ah et 320 Ah, est dotée d'une cathode, d'un électrolyte et d'une structure optimisés visant à augmenter leur capacité à hauteur de 15 %, tout en conservant la même taille.

Le lancement de la première batterie au lithium-ion formée d'une pile unique de 320 Ah et qui excède la limite de 1 kWh marque une nouvelle étape technologique pour REPT, qui cherche à mettre au point une technologie de batterie de nouvelle génération liés à l'énergie renouvelable de demain. REPT a équipé les modèles 72A et 001Ah d'une technologie de microcanaux à anode afin d'augmenter leur durée de vie jusqu'à 20 ans, en s'appuyant sur sa percée technologique précédente visant à porter le nombre de cycles à 6 000. Conçus pour être polyvalents, les groupes de batteries COOL I et COOL II ciblent les divers besoins en matière de stockage d'énergie et sont conçus pour offrir des solutions intégrées souples et personnalisées aux utilisateurs en Amérique du Nord.

« Nous sommes ravis de vous présenter nos nouvelles solutions de batterie, qui regorgent de nos dernières innovations. Notre recherche incessante de l'excellence et de la qualité suprême nous a poussés à concevoir nos produits en fonction des moindres détails, afin que chaque effort d'amélioration se traduise par un impact significatif sur leur efficacité, leur sécurité et leur performance. Guidée par sa vision axée sur la neutralité face au carbone de l'économie mondiale, REPT continuera de tirer parti de son expertise dans les technologies de batteries afin d'aider le monde à accélérer la transition vers les énergies renouvelables », a déclaré le conseil d'administration du Tsingshan Group.

À PROPOS DE REPT

Établie en 2017, REPT BATTERO Energy Co., Ltd. (anciennement connue sous le nom de « Ruipu Energy ») se spécialise dans la recherche et le développement, la production et la vente liées aux batteries au lithium-ion en mettant l'accent sur la prestation de solutions de haute qualité destinées aux véhicules électriques à batterie (VEB) et au stockage intelligent de l'énergie. REPT BATTERO possède une base de production de 20 hectares située dans la ville de Wenzhou et la construction d'une nouvelle base de production, dont la capacité annuelle prévue atteindra 26 GWh et dont l'investissement total dépasse les 10 milliards de RMB, est en cours. L'entreprise est en voie d'augmenter sa capacité totale à plus de 50 GWh et sa capacité de stockage de batteries à 20 GWh en 2023.

