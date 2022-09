Interzero et Eastman concluent un accord d'approvisionnement à long terme pour une usine de recyclage moléculaire prévue en France





KINGSPORT, Tennessee, 22 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Interzero et Eastman (NYSE : EMN) ont annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord d'approvisionnement à long terme pour l'usine de recyclage moléculaire d'Eastman, en Normandie. Interzero fournira jusqu'à 20 000 tonnes par an de déchets d'emballages ménagers en PET difficiles à recycler qui seraient autrement incinérés.

Interzero Plastics Recycling, l'un des départements d'Interzero, est un leader de l'innovation dans le recyclage des plastiques qui dispose de la plus grande capacité de tri en Europe et de nombreuses années d'expérience. Basé en Allemagne, Interzero est l'un des principaux fournisseurs de solutions circulaires en Europe et est étroitement liée à sa société soeur ALBA Group ASIA, les deux étant dirigées par le président et actionnaire Axel Schweitzer.

L'usine de recyclage moléculaire d'Eastman prévue pour la France deviendra la plus grande usine de recyclage moléculaire de matériaux à matériaux au monde. Une fois terminée, l'usine recyclera environ 160 000 tonnes de déchets de polyester difficiles à recycler chaque année. L'installation devrait être opérationnelle en 2025.

« Eastman est un leader du recyclage moléculaire avec des décennies d'expertise en matière d'innovation à son actif. Unir nos forces en combinant les savoir-faire d'Eastman et d'Interzero est la prochaine étape qui nous permettra de boucler la boucle avec nos partenaires et de nous rapprocher d'un monde sans déchets, a déclaré Jacco de Haas, directeur commercial d'Interzero Plastics Recycling. Le monde est confronté à une crise des déchets plastiques, avec trop peu de déchets plastiques recyclés, soit parce qu'ils ne sont pas collectés, soit parce qu'ils ne peuvent tout simplement pas être recyclés par des méthodes traditionnelles. Le processus innovant d'Eastman et cet accord apportent une solution à ce problème. »

Le recyclage chimique est un complément nécessaire au recyclage mécanique pour garder plus de matières premières dans la boucle. Les deux sociétés s'engagent à créer une circularité des matériaux. L'usine d'Eastman en France traitera les déchets PET colorés et opaques qui ne peuvent pas être recyclés mécaniquement pour en faire du rPET clair et transparent.

« Interzero et Eastman sont déterminés à réduire les déchets plastiques et à créer une circularité grâce à la collaboration et à l'innovation, a déclaré Brad Lich, vice-président exécutif et directeur commercial chez Eastman. Cet accord marque une étape importante dans le processus d'investissement d'Eastman en France. Nous sommes ravis de nous associer étroitement avec Interzero en Europe afin de fournir une partie de la matière première nécessaire à l'exploitation de notre usine. Cette collaboration renforce la complémentarité naturelle du recyclage mécanique et du recyclage moléculaire, et l'importance de travailler ensemble pour créer une véritable circularité. »

La technologie de renouvellement du polyester d'Eastman permet une véritable circularité pour les déchets plastiques difficiles à recycler qui demeurent dans une économie linéaire aujourd'hui. Ce matériau est habituellement incinéré parce qu'il ne peut pas être recyclé mécaniquement ou doit être déclassé à l'aide de la technologie existante. Grâce à la technologie de recyclage chimique d'Eastman, ces déchets difficiles à recycler sont décomposés en éléments moléculaires puis réassemblés pour devenir des matériaux de première qualité, sans aucun compromis de performance. La technologie de renouvellement du polyester d'Eastman permet d'exploiter la valeur potentiellement infinie des matériaux en les maintenant en production, cycle de vie après cycle de vie. Grâce à l'efficacité inhérente à cette technologie et aux sources d'énergies renouvelables disponibles en France, les matériaux peuvent être produits avec des taux d'émissions de gaz à effet de serre bien inférieurs à ceux des méthodes traditionnelles.

À propos d'Interzero

Interzero est un leader de l'innovation dans le recyclage des plastiques qui dispose de la plus grande capacité de tri en Europe et l'un des principaux prestataires de services environnementaux dans le domaine des cycles fermés de produits, de matériaux et de logistiques. Avec pour objectif d'être une « solution zéro déchet », l'entreprise conseille plus de 20 000 clients à travers l'Europe sur la gestion responsable des matériaux recyclables, les aidant ainsi à améliorer leurs propres performances en matière de durabilité et de conserver les ressources primaires. Avec environ 2 000 employés, l'entreprise réalise un chiffre d'affaires de plus d'un milliard d'euros (2021). Rien qu'en 2020, Interzero a économisé 1,4 million de tonnes de gaz à effet de serre par rapport à la production primaire, ainsi que 12,3 millions de tonnes de matières premières primaires grâce à ses activités de recyclage. (Selon une étude Fraunhofer UMSICHT pour l'ensemble du groupe ALBA pour l'année 2020).

À propos d'Eastman

Fondée en 1920, Eastman est une entreprise internationale de fabrication de matériaux spécialisés qui propose une vaste gamme de produits que l'on retrouve dans des articles du quotidien. Soucieuse d'améliorer matériellement la qualité de vie, Eastman collabore avec ses clients pour leur fournir des produits et des solutions innovantes, tout en s'engageant à respecter la sécurité et le développement durable. Le modèle de croissance de l'entreprise, fondé sur l'innovation, tire profit de plateformes technologiques de classe mondiale, d'un engagement profond envers les clients et du développement d'applications différenciées afin de renforcer sa position de leader sur des marchés finaux attractifs tels que le transport, le bâtiment et la construction, et les biens de consommation. En tant qu'entreprise mondialement inclusive et diverse, Eastman emploie environ 14 000 personnes dans le monde au service de ses clients situés dans plus de 100 pays. En 2021, la société a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 10,5 milliards de dollars et son siège social est situé à Kingsport, dans le Tennessee, aux États-Unis. En Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA), Eastman emploie environ 2 100 personnes et est présente dans 10 pays. La région EMEA représentait 26 % du chiffre d'affaires total d'Eastman en 2021. Pour en savoir plus, consultez le site : eastman.com .

