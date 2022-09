H2O Innovation remporte 12,0 M$ de nouveaux projets de traitement d'eau





QUÉBEC, 22 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSX : HEO) ? H 2 O Innovation inc. (« H 2 O Innovation » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer que sa ligne d'affaires Technologies de traitement d'eau et Services (WTS) a récemment remporté 10 nouveaux projets de systèmes de traitement d'eau. Ces nouveaux contrats, d'une valeur totale de 12,0 M$, portent le carnet de commandes de WTS à 46,0 M$. Les nouveaux projets proviennent de quatre clients municipaux et six industriels. Cette combinaison, qui privilégie davantage les projets industriels, est en ligne avec le plan stratégique triennal de la Société.

Un de ces projets concerne la réutilisation d'eau dans le secteur de l'aquaculture. H 2 O Innovation a été sélectionnée pour compléter la conception, la fabrication et le démarrage de ce système de réutilisation, qui comprend les technologies d'osmose inverse (RO), de charbon actif granulaire (CAG) et de désinfection UV. L'eau est au coeur de l'installation aquacole, qui recircule 113 550 m3/jour (30 MGD) d'eau pour les espèces aquatiques cultivées. En raison de contraintes liées à l'approvisionnement local, le système de traitement est nécessaire pour augmenter la quantité d'eau disponible pour cette installation. Il s'agit de la première fois que cette approche est appliquée à l'industrie aquacole. Ce type de projet met en évidence les synergies stratégiques qui existent entre les piliers d'affaires de la Société, car H 2 O Innovation fournira non seulement les équipements pour cette installation, mais elle sera également en bonne position pour lui procurer des services techniques, des produits chimiques de spécialité et des consommables par la suite. Le système actuel est également exploité par notre équipe d'opération et maintenance (O&M) dans l'État de New York.

Deux de ces nouveaux projets touchent la production de biocarburants à partir de soja comme matériau de base. Puisque l'éthanol se démarque comme étant une solution économique aux avantages environnementaux, sociétaux et économiques importants, H 2 O Innovation croit que le bioéthanol est un élément clé dans la création d'un avenir plus vert. Dans cette optique, la Société a fourni des équipements, des produits chimiques, des services et des consommables à plus de 90 installations de bioéthanol aux États-Unis et au Canada au cours des deux dernières décennies. Ces deux nouveaux projets de RO ont une capacité de 2 500 m3/jour (660 000 GPD) et de 1 400 m3/jour (375 000 GPD) et contribuent à la croissance du secteur des biocarburants. « L'eau que nous traitons alimente des installations qui produisent du bioéthanol, un carburant qui émet 46 % moins de gaz à effet de serre que l'essence. Ces projets de biocarburants sont ainsi en ligne avec nos objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et témoignent de notre engagement envers cette industrie », a déclaré Gregory Madden, chef des stratégies d'affaires d'H 2 O Innovation.

H 2 O Innovation a également remporté un projet de dessalement d'eau de mer de 5 300 m3/jour (1,4 MGD) dans la péninsule de Baha au Mexique, qui transforme l'eau de mer à haute salinité en eau potable. La particularité de ce projet est qu'il utilise un FEDCO Bi-Turbo, une conception de RO à haute récupération qui optimise le processus de traitement, réduit les coûts totaux reliés à l'eau, améliore les performances des membranes et réduit la consommation énergétique.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés figurant dans le présent communiqué de presse relatif aux activités et aux opérations d'H 2 O Innovation ainsi que dans d'autres communications publiées par la Société décrivant de manière plus générale les objectifs, projections, estimations, attentes ou prévisions de la direction peuvent constituer des énoncés prospectifs au sens de la législation sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs concernent l'analyse et toute autre information basée sur la prévision de résultats, de rendement et de réalisations futurs ainsi que l'estimation de montants qu'il est actuellement impossible de déterminer. Ces énoncés prospectifs, formulés d'après les attentes actuelles de la direction, sont assujettis à certains risques et incertitudes, connus ou non, qui peuvent faire en sorte que les résultats, le rendement et les réalisations actuels et futurs de la Société diffèrent substantiellement des résultats indiqués par ces énoncés prospectifs, tel que la capacité de la Société à réaliser, compléter et livrer ces projets à l'intérieur des échéanciers proposés et sans coûts additionnels considérant, entre autres, les enjeux mondiaux résultant de la chaîne d'approvisionnement mondiale et de la capacité de la Société à créer les synergies attendues au sein de ses piliers d'affaires et de la pandémie de Covid-19. Ces risques et incertitudes sont décrits dans la notice annuelle de la Société datée du 27 septembre 2021 disponible sur SEDAR (www.sedar.com).

À propos d'H 2 O Innovation

L'innovation est dans notre nom et c'est ce qui anime l'organisation. H 2 O Innovation est une société qui offre des solutions de traitement d'eau complètes et qui se concentre sur la fourniture des meilleures technologies et services à ses clients. Les activités de la Société reposent sur trois piliers : i) les technologies de traitement d'eau et services (WTS) appliquent les technologies membranaires et l'expertise en ingénierie pour fournir des équipements et des services de traitement d'eau, d'eaux usées et de réutilisation d'eau aux clients municipaux et industriels, ii) les produits de spécialité (SP) sont un ensemble d'entreprises qui fabriquent et fournissent une gamme complète de produits chimiques de spécialité, de consommables et de produits spécialisés pour l'industrie mondiale du traitement d'eau, et iii) l'opération et la maintenance (O&M) fournissent des opérations contractuelles et des services associés pour les systèmes de traitement d'eau et d'eaux usées. Grâce à l'innovation, nous nous efforçons de simplifier le traitement d'eau. Pour plus d'informations, visitez www.h2oinnovation.com.

