Nouveau financement pour les Six Nations de la rivière Grand en soutien aux programmes de lutte contre les gangs





OHSWEKEN, ON, le 22 juill. 2022 /CNW/ - Mettre de l'avant des initiatives autochtones novatrices pour protéger les gens est au coeur du maintien de la sécurité civile dans les communautés des Premières Nations et de l'avancement de la réconciliation. C'est pourquoi le gouvernement du Canada collabore avec les leaders autochtones pour prendre des mesures en matière d'armes à feu et de gangs. L'élément le plus important de ce plan est d'empêcher que la violence ait simplement lieu; c'est pourquoi le gouvernement a lancé le Fonds pour bâtir des communautés sécuritaires (FBCS) de 250 millions de dollars. D'abord annoncé en mars 2022, le FBCS appuie les initiatives locales visant à prévenir la violence liée aux armes à feu et aux gangs et aider les jeunes à faire les bons choix.

Aujourd'hui, l'honorable Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique, et le chef Mark B. Hill ont annoncé que les Six-Nations de la rivière Grand recevront jusqu'à 1,9 million de dollars dans le cadre du Fonds pour bâtir des communautés sécuritaires (FBCS). Ce financement appuiera des initiatives qui visent les causes profondes de la criminalité liée aux armes à feu, offrant du soutien aux projets communautaires luttant contre la violence chez les jeunes qui font partie de gangs ou qui sont à risque d'en faire partie.

La communauté des Six-Nations de la rivière Grand est la première de nombreuses communautés autochtones qui bénéficieront du financement dans le cadre du FBCS. Le gouvernement du Canada collabore présentement avec les communautés de partout au pays pour conclure des accords de contribution le plus rapidement possible.

Ce financement est un élément d'efforts plus vastes visant à améliorer la sécurité civile au sein des communautés autochtones, notamment en travaillant avec les partenaires des Premières Nations à l'élaboration conjointe d'une loi reconnaissant les services de police des Premières Nations comme un service essentiel, et en finançant les services de police dans le cadre du Programme des services de police des Premières Nations et des Inuits.

Un seul programme, ou une seule initiative, ne peut pas à lui seul surmonter le défi de la violence liée aux armées à feu et aux gangs. C'est pourquoi le FBCS est un élément clé du plan exhaustif du gouvernement pour protéger les Canadiens. Cela comprend des investissements majeurs à nos frontières pour mettre fin à la contrebande d'armes, la proposition d'un gel national de la vente d'armes de poing, de nouvelles lois « drapeau rouge » pour mettre fin à la violence domestique, l'interdiction de plus de 1 500 modèles d'armes à feu d'assaut et l'élaboration d'un programme de rachat pour retirer les armes à feu de nos quartiers.

« Marcher sur le chemin de la réconciliation signifie appuyer les initiatives locales dans les communautés des Premières Nations, par les communautés des Premières Nations. Ce financement du FBCS aidera à appuyer l'excellent travail qui se fait déjà sur le terrain, aidant les gens à faire des choix sains et à se préparer pour réussir dans la vie. J'attends avec impatience de voir la différence que cela fait pour les jeunes partout au sein des Six-Nations. »

- L'honorable Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique

« Protéger la sûreté et la sécurité des familles représente la principale responsabilité de toute autorité gouvernementale et les familles des Six Nations veulent élever leurs enfants dans une communauté sûre et sécuritaire. Il ne s'agit ici que d'un seul pas en avant, mais un pas important vers cet avenir plus sécuritaire. »

- Chef Mark B. Hill, Six Nations de la rivière Grand

Le budget 2021 prévoyait 861 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2021-2022, pour soutenir des services de police et de sécurité communautaire adaptés à la culture dans les communautés autochtones.

Le gouvernement s'est engagé à contribuer à l'élaboration conjointe d'une loi fédérale sur les services de police des Premières Nations. Un rapport intitulé «?Ce que nous avons entendu?» sera bientôt publié, et le dialogue se poursuit.

Le montant de l'aide accordée par le FBCS à une communauté est fonction de deux éléments principaux : la gravité de la criminalité (homicides par arme à feu, incidents d'infractions liées aux armes à feu, crime organisé et crimes liés aux gangs de rue) et la population.

Le FBCS s'appuie sur le succès de l'Initiative de lutte contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs, un investissement de 358,8 millions de dollars sur cinq ans qui rassemble des appuis fédéraux, provinciaux et territoriaux pour lutter contre l'augmentation de la violence liée aux armes à feu et à l'activité des gangs au Canada .

