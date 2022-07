L'EcoSmart Home de GoodWe redéfinit le mode de vie écologique, mettant le pouvoir entre les mains des utilisateurs





SUZHOU, Chine, 22 juillet 2022 /PRNewswire/ -- GoodWe a mis au point une solution EcoSmart Home à guichet unique, qui peut être étendue en vue de répondre aux besoins énergétiques domestiques en évolution. Entreprise de haute technologie qui se spécialise dans la conversion de l'énergie propre, l'équipement électrique, le stockage et la gestion de l'énergie, GoodWe s'est attachée à créer des systèmes qui génèrent et stockent activement de l'énergie propre, et permettent aux utilisateurs d'alimenter leur domicile en toute sécurité, en journée, la nuit, et même en cas de panne de réseau.

L'EcoSmart Home fournit un système écologique pour redéfinir la vie écologique, réduire l'empreinte carbone des utilisateurs et atteindre la neutralité carbone grâce à une production, une utilisation, un stockage et une gestion énergétiques complets, intelligents et efficaces. La solution est conforme aux normes d'évaluation des bâtiments écologiques et permet d'induire une réduction du carbone dans les bâtiments.

L'EcoSmart Home permet une gestion énergétique quotidienne plus intelligente grâce à son système de gestion de l'énergie intelligent GoodWe (SEMS) pratique et facile à utiliser, qui permet une surveillance et une gestion intelligentes de la production et de la consommation d'électricité. Le SEMS utilise une technologie multidimensionnelle avancée qui offre un système de gestion de l'énergie intelligent novateur et permet à l'EcoSmart Home d'être une solution basée sur une plateforme qui intègre l'énergie propre et l'énergie numérique pour maximiser la valeur que les utilisateurs reçoivent.

La solution EcoSmart Home de GoodWe comporte 3 éléments clés : Les matériaux de construction photovoltaïques, le système intelligent de stockage d'énergie (ESS) avec un chargeur pour VE, et le SEMS. Ensemble, ils constituent un écosystème de puissance intelligent à guichet unique, avec des onduleurs au coeur de la solution.

Les tuiles solaires de GoodWe sont conçues pour s'intégrer parfaitement dans différents réglages. Par rapport au PV traditionnel, ils ont des conceptions modulaires et esthétiques qui s'intègrent bien avec une variété de styles d'habitations et de toitures, et améliorent l'esthétique des bâtiments. En outre, la solution assure la sécurité structurelle en proposant des composants qui permettent l'imperméabilisation, la prévention des incendies, la résistance au vent, ainsi que la protection contre la foudre et les surtensions.

En tant que fournisseur ESS de premier plan, GoodWe a procédé à des investissements conséquents dans le développement de solutions de stockage d'énergie, qui permettent aux propriétaires de bénéficier d'un plus grand confort et de faire des économies. L'ESS de GoodWe comprend un onduleur de stockage d'énergie et une batterie au lithium, qui fonctionnent ensemble pour maximiser l'autoconsommation et assurer la sécurité électrique pendant les pannes, aidant les utilisateurs à atteindre l'indépendance énergétique.

GoodWe a été à l'avant-garde de l'investissement dans la R&D de technologies innovantes à consommation énergétique carboneutre et d'écosystèmes d'exploitation et d'entretien avec gestion intelligente de l'énergie. La solution EcoSmart Home est la prochaine étape pour atteindre cet objectif et faire en sorte que les utilisateurs soient en mesure de bénéficier de l'énergie intelligente qui rend la vie plus facile, plus pratique, plus efficace et, en fin de compte, plus génératrice de revenus.

À propos de GoodWe

GoodWe est un fabricant mondial d'onduleurs photovoltaïques et de solutions de stockage d'énergie de premier plan. L'entreprise est cotée en tant que société anonyme à la bourse de Shanghai (code boursier : 688390).

Avec une distribution cumulée de plus de deux millions d'onduleurs et une installation de 35 GW dans plus de 100 pays et régions, les onduleurs solaires GoodWe ont été installés sur les toits de résidences et de commerces, dans des systèmes industriels et à l'échelle des services publics, pour des puissances allant de 0,7 kW à 250 kW. GoodWe compte plus de 3 000 employés dans plus de 20 pays différents. En 2020, l'onduleur de stockage de GoodWe est considéré comme étant le n° 1 mondial par Wood Mackenzie. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site goodwe.com.

