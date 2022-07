Harfang optionne la propriété Pontax à LiFT Power





MONTRÉAL, 21 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Harfang Exploration inc. (« Harfang » ou la « Société ») (TSX-V : HAR) a le plaisir d'annoncer la signature d'une entente d'option (l'« Entente d'Option ») avec LiFT Power ltée. (« LiFT ») (CDS : LIFT) en vertu de laquelle LiFT s'est vu accorder l'option unique et exclusive d'acquérir un intérêt de 70 % dans la propriété Pontax (la « Propriété ») située dans la région Eeyou Istchee Baie-James au Québec, approximativement 220 kilomètres au nord de Matagami (Figure 1 et Figure 2).



Ian Campbell, président et chef de la direction, a commenté comme suit : « Nous sommes très fiers que LiFT explore les éléments critiques comme le lithium sur notre Propriété en Eeyou Istchee Baie-James qui est localisée dans une bande de roches contenant une quantité significative de pegmatite lithinifère et des ressources en lithium conformes à la norme canadienne 43-101. Nous avons hâte de connaître les premiers résultats à l'automne. ».

Principales Conditions de l'Entente d'Option

À la signature, LiFT a fait un paiement en espèces de 25 000 $ à Harfang et peut exercer la première option afin d'acquérir un intérêt initial de 51 % dans la Propriété en effectuant des paiements supplémentaires cumulés totalisant 75 000 $ et en encourant des dépenses d'exploration de 1 650 000 $ au plus tard à la date du troisième anniversaire de l'Entente d'Option.

À la suite de l'obtention de l'intérêt initial de 51 %, LiFT peut exercer une deuxième option afin d'acquérir un intérêt additionnel de 19 % (pour un intérêt combiné de 70 %) en payant à la Société un montant additionnel de 50 000 $ en espèces au moment du choix, et en encourant des dépenses additionnelles de 3 350 000 $ sur la Propriété avant la fin de la période de la deuxième option se terminant trois ans après l'exercice de la première option. À l'exercice de la deuxième option, Harfang aura le choix de convertir sa participation restante de 30 % en une royauté de revenu net de fonderie de 2,5 % ou de former une coentreprise afin d'explorer davantage la Propriété.

À propos de la Propriété Pontax

La Propriété est constituée de 287 titres miniers totalisant 15 323 hectares détenus à 100 % par la Société. Seuls quelques secteurs spécifiques dans l'est de la Propriété ont fait l'objet de campagnes d'exploration historiques limitées. Harfang a jalonné ces titres miniers par désignation sur carte en 2020 pour son potentiel pour les métaux précieux et de base ainsi que pour son potentiel en lithium. Le secteur est partiellement accessible par véhicule routier à partir de la route Billy-Diamond qui traverse la Propriété.

La région inclut des unités volcano-sédimentaires plissées qui font partie de la ceinture de roches vertes de la Basse Eastmain (Sous-Province de La Grande). Les roches volcaniques mafiques à felsiques associées à des horizons de formations de fer et de roches sédimentaires appartiennent à la Formation d'Anatacau-Pivert (Groupe d'Eastmain). Cette formation est recouverte en discordance par des wackes et des conglomérats de la Formation de Pontax. Le secteur nord-ouest de la Propriété couvre une portion de la limite structurale entre les sous-provinces de La Grande et de Nemiscau. Des intrusions de pegmatite ayant un potentiel lithinifère recoupent les unités volcano-sédimentaires.

Personne qualifiée

L'information technique et scientifique incluse dans ce communiqué de presse a été préparée et approuvée par François Huot, géo., vice-président exploration chez Harfang, qui est une personne qualifiée non indépendante pour la divulgation technique telle que définie par la Norme canadienne 43-101 sur les normes de divulgation pour les projets miniers.

À propos d'Harfang

Harfang Exploration inc. est une société d'exploration minière bien financée avec approximativement 10 M$ en trésorerie en date du 30 avril 2022 et axée sur la technique dont la principale mission est de découvrir des gisements de minerai au Québec et en Ontario. La Société est gérée par une équipe expérimentée de professionnels de l'industrie ayant fait leurs preuves, possède un portefeuille de projets très prometteurs et dispose d'une solide situation financière. Harfang respecte les meilleures pratiques grâce à son étroite collaboration avec toutes les parties prenantes et son engagement envers l'environnement.

Mise en garde concernant les informations prospectives

Les informations contenues dans le présent communiqué de presse comprennent certaines informations et déclarations concernant la vision de la direction sur les événements futurs, les attentes, les plans et les perspectives qui constituent des déclarations prospectives. Ces déclarations sont fondées sur des hypothèses qui sont soumises à des risques et incertitudes significatifs. En raison de ces risques et incertitudes et de divers facteurs, les résultats réels, les attentes, les réalisations ou les performances peuvent différer sensiblement de ceux prévus et indiqués dans ces déclarations prospectives. Un certain nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ces déclarations prospectives ainsi que des résultats futurs. Bien que la Société estime que les attentes reflétées dans les déclarations prospectives soient raisonnables, elle ne peut donner aucune garantie que les attentes de ces déclarations prospectives s'avéreront exactes. Sauf si la loi l'exige, la Société n'a pas l'intention et n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour refléter les résultats réels, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs, de changements d'hypothèses, de changements de facteurs affectant ces énoncés prospectifs ou autrement.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude des déclarations prospectives.

