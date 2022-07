OPTASIA ET TNM PROPOSENT UN NOUVEAU SERVICE DE CRÉDIT ANTICIPÉ AU MALAWI





DUBAÏ, Émirats arabes unis, 20 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Optasia, une plateforme avancée de décision et de distribution basée sur l'IA, qui permet un accès instantané à des solutions de financement, annonce le lancement d'un nouveau service de crédit anticipé au Malawi par l'intermédiaire de Telecom Networks Malawi (TNM), la plus ancienne entreprise de télécommunications du pays. Ce service permettra à TNM de fournir du temps de diffusion et des avancées en matière de données à sa clientèle.

Le service fourni par TNM au Malawi est alimenté par Optasia par le biais de sa plateforme de décision de crédit et d'émission guidée par l'IA sous le nom de produit « Pasavute Service ». Cette offre de service touchera une base d'abonnés adressables d'environ cinq millions de personnes au Malawi.

« En tant que fournisseur mondial de services de crédit anticipé, fournir des solutions pratiques aux utilisateurs et améliorer leur vie quotidienne a toujours été l'un de nos principaux engagements, a déclaré Mark Muller, PDG du groupe Optasia. Nous sommes heureux de collaborer avec un opérateur télécom de confiance comme TNM au Malawi, en lui permettant de toucher la population locale avec des solutions de télécommunications utiles. »

Madalitso Jonazi, responsable de la marque et du marketing chez TNM, a indiqué : « Notre rôle est de faire en sorte que plus rien n'empêche les utilisateurs de rester connectés. Chez TNM Plc, nous avons décidé de lever les barrières en proposant aux Malawiens plus d'options pour rester connectés, en levant les limites et en proposant des forfaits de téléphonie et de données dans le réseau de crédit Pasavute. » M. Jonazi a ajouté que Pasavute permet aux clients de TNM de passer des appels vers d'autres réseaux sans obstacle, permettant ainsi un accès universel à la téléphonie et à l'internet mobile.

Le déploiement d'Advance Credit Services au Malawi témoigne de l'expansion mondiale continue d'Optasia, qui est active dans plus de 30 pays et dispose d'un accès unique à plus de 560 millions de clients finaux.

À propos d'Optasia

Optasia, anciennement Channel VAS Investments Limited, est une plateforme avancée pilotée par l'IA qui permet un accès instantané à des solutions financières pour des millions de particuliers et de PME sous-bancarisés à travers plus de 30 pays principalement dans les marchés émergents. Le modèle B2B2X d'Optaisa crée de la valeur pour ses partenaires, sous forme de revenus et de fidélisation de la clientèle, sans besoin de dépenses d'exploitation ou d'investissement supplémentaires. Le moteur de données piloté par l'IA et les algorithmes exclusifs de la société analysent les données alternatives provenant des environnements mobiles et autres pour proposer des décisions de crédit instantanées et pertinentes à ses partenaires. Ces capacités permettent de réaliser des microprêts, des avances de temps de diffusion et de données via des portefeuilles mobiles, des cartes SIM et d'autres environnements numériques.

